Isola dei Famosi 2018, su Sisal Matchpoint il favorito è Francesco Monte

Isola dei Famosi, i pronostici di Sisal Matchpoint danno Francesco Monte favorito

Isola dei Famosi, per la nuova stagione 2018 i pronostici di Sisal Matchpoint danno Francesco Monte come favorito del pubblico scommettitore. Tutto pronto per l’inizio della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la cui location sarà anche quest’anno l’Honduras e il cui cast dei naufraghi è ricco e variegato. Ai 17 personaggi noti si affiancherà un naufrago 'nip', ovvero non famoso, proveniente dal reality parallelo “Saranno isolani”. Sul tabellone di Sisal Matchpoint sono aperte le scommesse sul vincente e, a bocce ferme, l’indiziato numero uno è Francesco Monte. Negli ultimi tempi, il nome dell’ex tronista è stato spesso al centro del gossip per la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez: personaggio pop e molto seguito sui social network, Monte sembra essere il favorito alla vittoria, offerta a 3.50.

Isola dei Famosi, su Sisal Matchpoint 41% delle scommesse sulla vittoria del pallanuotista Perez Amaurys

Sul secondo gradino del podio si piazza una vecchia conoscenza della tv, l’illusionista Giucas Casella, proposto vincente a 5, mentre il terzo posto è un ex aequo tra due donne, Eva Henger e Nadia Rinaldi, entrambe quotate a 7.50. Tra i possibili outsider, nvece, troviamo Jonathan Kashianian – vincitore della quinta edizione del Grande Fratello -, l’ex velina Alessia Mancini, entrambi a 9, e Bianca Atzei, all’Isola dopo la chiacchierata rottura con Max Biaggi: la sua vittoria è a 12. Cammino in salita invece per Francesca Cipriani – ex Grande Fratello - e Nino Formicola - comico del duo Zuzzurro e Gaspare – che si trovano in ultima posizione, a quota 50.

Gli scommettitori di Sisal Matchpoint hanno puntato, però, sulla vittoria del pallanuotista cubano Perez Amaurys, già protagonista di vari reality e talent come Ballando con le Stelle e Pechino Express. Sulla sua vittoria, offerta a 16, ha puntato infatti ben il 41% degli scommettitori. Secondo nelle preferenze dei giocatori, l’ex gieffino Filippo Nardi, con il 25% delle puntate.