Isola dei famosi, Marcuzzi: "Bettarini si è già scusato". Manca una naufraga..

Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi: "Stefano Bettarini si è già scusato"



"Non voglio scusarlo né giustificarlo. Credo che si sia scusato abbastanza. Sono convinta possa fare bene quest'Isola". Alessia Marcuzzi chiarisce una volta per tutte il caso Bettarini. L'ex calciatore sarà inviato all'Isola dei Famosi (che parte lunedì 30 gennaio su Canale 5). "Sono rimasta colpita dalle cose che aveva detto quella notte al Grande Fratello Vip - continua la Marcuzzi - E' stato molto molto leggero e ha coinvolto tante persone che non volevano essere messe in mostra. I concorrenti lì davvero si dimenticano delle telecamere, in quel momento erano due uomini che stavano parlando in maniera becera delle donne come fossero figurine degli album. Ma succede spesso anche a noi donne al bar...".



ISOLA DEI FAMOSI, SCHERI (CANALE 5): "BETTARINI SI E' PENTITO DI TUTTO"



"Credo si sia pentito di tutto - spiega il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri - Dobbiamo dargli fiducia. Bettarini è un professionista, ha sempre dimostrato di saper fare la televisione e gli abbiamo dato una possibilità".



ISOLA DEI FAMOSI, SCHERI (CANALE 5): "ABBIAMO TRANSATO CON WANNA MARCHI E LA FIGLIA"



Sull'esclusione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, spiega: "E' vero che erano state inserite nel cast - prosegue Scheri - nonostante le perplessità. Poi ulteriori ragionamenti ci hanno portato a dire che probabilmente era inopportuna la loro partecipazione. Il loro caso però è diverso da 'Bettarini', distinguerei bene le due cose. Con le Marchi è tutto risolto, abbiamo transato con loro". La decisione di escludere la teleimbonitrice e la figlia, condannate per truffa, e' stata presa "indipendentemente da Striscia la notizia'". "E' una questione importante e delicata: una prima riflessione ci aveva portato a sceglierle, ma - ha spiegato Scheri - non eravamo convinti e loro hanno accettato la nostra decisione".



ISOLA DEI FAMOSI, TORNA CECCHERINI DOPO LA BESTEMMIA DI 10 ANNI FA



Su Ceccherini, che dieci anni venne escluso dal reality dopo una bestemmia, la Marcuzzi è ottimista: "Spero non succeda quello che è successo dieci anni fa. Ma il personaggio più difficile da gestire sarà Rez Degan".



ISOLA DEI FAMOSI. CECCHERINI, CALDONAZZO E DE GRENET NAUFRAGHI. DAYANE MELLO E MALENA LE SEXY CONCORRENTI



Lunedi' 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova edizione de "L'Isola Dei FAMOSI". Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo, Alessia Marcuzzi. Quattordici naufraghi seguiranno questo inedito percorso dell'evoluzione, nel corso del quale, ad ogni tappa, corrisponde una conquista fondamentale per la sopravvivenza a Cayo Cochinos. Si parte dall'isola Primitiva, per approdare poi all'isola delle Caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli e cosi' via… fino al ritorno alla civilta'. Protagonisti di questo viaggio quanto mai impegnativo, alla conquista del montepremi finale di 100.000 euro, saranno Giulio Base, Nathalie Caldonazzo, Massimo Ceccherini, Nancy Coppola, Samantha De Grenet, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena, Andrea Marcaccini, Dayane Mello, Moreno, Simone Susinna e Giacomo Urtis.



ISOLA DEI FAMOSI: GIULIA CALCATERRA E DESIREE POPPER



A loro, nel corso della prima puntata, si aggiungera' una quattordicesima concorrente, scelta dal pubblico, attraverso il televoto, tra Giulia Calcaterra e Desirèe Popper. A Vladimir Luxuria spetta quest'anno il compito di commentare dallo studio gli accadimenti dell'#Isola. Inviato in Honduras sara' invece Stefano Bettarini. A lui l'arduo compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano. Ma grandi protagonisti delle scelte piu' importanti saranno, come sempre, i telespettatori: attraverso quattro canali, SMS/web/Twitter/app Mediaset, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell'#Isola e quali no.