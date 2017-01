Isola dei Famosi, Andrea Marcaccini denunciato per stalking dall'ex De Jesus

Isola dei Famosi, Andrea Marcaccini denunciato per stalking dall'ex Daniela De Jesus



«Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini, per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito». Questa è la pesante accusa che Daniela De Jesus, 21 anni, top model di origine messicana, ha lanciato dalle pagine del settimanale Chi (in edicola da mercoledì 1 febbraio) nei confronti dell'ex fidanzato, il modello, stilista e blogger Andrea Marcaccini, uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Così, proprio il giorno in cui il reality parte sugli schermi di Canale 5, una bufera si abbatte su uno dei concorrenti dell'Isola.



La modella ha mostrato al settimanale la denuncia presentata nel luglio scorso nei confronti dell'ex compagno presso la Procura della Repubblica di Milano e le immagini, allegate alla denuncia, dove mostra i segni che le avrebbe lasciato Marcaccini. Premesso che una denuncia non equivale a una condanna e che le indagini della Procura sono ancora in corso e al momento non è stato preso alcun provvedimento contro Marcaccini e che i recenti fatti di cronaca (come quello delle accuse a Massimo di Cataldo, accusato di violenze dall'ex compagna e poi assolto) inducono alla prudenza, le accuse di Daniela De Jesus sono pesantissime. «Avevo capito subito che non sarebbe stata una storia facile», racconta la modella. «Andrea era circondato da donne, viveva il mondo della notte. Gli ho detto più volte che forse non ero adatta a essere la sua fidanzata, ma lui mi ripeteva che ero importante. Intanto mi arrivavano voci della sua infedeltà. Sembravo l'unica a non accorgersi che mi tradiva.». La sera tra il 18 e il 19 giugno 2016 i due fidanzati litigano per l'ennesima volta: motivo ancora la gelosia. Tornati a casa scoppia la violenza: stando alla denuncia presentata da Daniela, Andrea la spinge giù dal letto e poi si legge: "Le blocca le braccia e inauditamente e con estrema ferocia comincia a colpirla con pugni e schiaffi al volto".

Daniela scappa e si chiude in un'altra stanza. Il mattino dopo il fidanzato sembra più tranquillo ma non l'accompagna al pronto soccorso dove i medici le riscontrano "contusioni multiple e cervicalgia post traumatica in esiti di aggressione". Qui Daniela decide di mettere fine alla relazione e sporgere denuncia contro l'ex compagno. «La sua preoccupazione principale era che questo episodio potesse danneggiare la sua immagine, non che mi fossi fatta male», dice Daniela e aggiunge: «Non so se Andrea sia pericoloso per gli altri concorrenti dell'Isola, ma non pensavo nemmeno fosse pericoloso per me». Il settimanale Chi ha contattato persone vicine ad Andrea Marcaccini per conoscere la loro versione dei fatti, ma queste hanno negato di sapere della denuncia e non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.