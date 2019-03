Isola dei Famosi cancellata? Il Caso Fogli condanna a morte il reality

Il caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona potrebbe essere il chiodo definitivo sulla bara de L'Isola dei Famosi.

Il putiferio scatenatosi dopo la puntata di lunedì e le rivelazioni del presunto tradimento di Fogli da parte della moglie, dettagliatamente e sadicamente sviscerato da Corona, ha dapprima convinto la produzione a silurare il capoprogetto e alcuni autori, ma potrebbe rappresentare anche il pretesto per "congelare" lo show.

Lo rivela Dagospia in un flash, ma a Mediaset le voci sono alquanto insistenti e sembrano confermare la rivelazione. Piagato da ascolti bassi ed evidentemente non più catalizzatore di ascolti come un tempo, il format non è più un cavallo vincente per Canale 5 che potrebbe utilizzare la scusa delle polemiche del caso Fogli per dare lo stop alla produzione della prossima stagione.

Anziché ammettere il flop, dunque, si preferirebbe ascrivere la mancata messa in onda di una nuova edizione alle polemiche scatenate dall'ultima puntata. Nel frattempo si attende la prossima puntata per capire come si comporterà la conduttrice Alessia Marcuzzi (finita direttamente nel mirino dei social e subissata di ingiurie e proteste) e se cercherà in qualche modo di mettere una "pezza" all'accaduto. Ma l'impresa sembra del tutto disperata.