Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona. Ecco perchè ha lasciato

Isola dei Famosi 2017, Ceccherini abbandona. Ecco perchè ha lasciato



Massimo Ceccherini abbandona l’Isola dei Famosi? Sì, Ceccherini ha lasciato l'Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda su Canale 5 perde il comico toscano. L'addio nel corso della ventitreesima giornata.



Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona dopo le minacce di lasciare l'Isola



Dopo le ripetute ed ironiche minacce di ritiro nel corso degli appuntamenti di prima serata, Massimo Ceccherini ha ufficialmente deciso di lasciare l’Honduras, non riuscendo così a portare a termine la sua esperienza da naufrago. Il comico toscano era in ballottaggio per essere eliminato con il compagno d’avventura Raz Degan.



Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona dopo la lite con Raz Degan



E’ proprio una lite con Degan ad avergli fatto maturare la decisione di abbandonare il gioco. Moreno aveva instillato in Massimo il dubbio che Raz potesse averne offeso la moglie.



Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona. "MI sento stanco, mi manca mia moglie"



Sulla barca di produzione, appena ritiratosi, Ceccherini ha affermato: «Mi sento vecchio, son stanco fisicamente, voglio tornare a casa, mi manca la mì moglie. Di sicuro mi pentirò della scelta, ma ora come ora voglio andare via e devo andare via! Non ce la faccio più a stare qui. È stato bello».



Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona. Televoto annullato



La sessione di televoto aperta nella puntata del 20/02/2017 è stata chiusa e annullata e di conseguenza tutti i voti espressi in questa sessione sono stati annullati. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.



Isola dei Famosi, Ceccherini abbandona. Le immagini su Mediaset



