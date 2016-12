Isola dei Famosi, i concorrenti: anche il farmacista Lemme. Cast e novità



Isola dei Famosi 2017, quasi ci siamo. Il reality di Canale sta per ripartire e nella lista dei naufraghi spunta anche il nome del farmacista Alberico Lemme. Lo rivela 361magazine



ISOLA DEI FAMOSI, DA WANNA MARCHI AD ALBERICO LEMME



L'Isola dei Famosi è stata accostata anche a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile, ora ecco un nuovo concorrente che nelle indiscrezioni viene dato per certo. Il reality show di Mediaset, condotto da Alessia Marcuzzi, sta defininendo in queste ore la lista completa di naufraghi che non è però ancora ufficiale.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, CHI E' ALBERICO LEMME



Alberico Lemme, il farmacista, è un personaggio già visto in altri programmi. Ad esempio sono noti i suoi litigi molto forti con gli altri ospiti a Domenica Live.



ISOLA DEI FAMOSI 2017, DA ALBERICO LEMME A MONTANO. RUMORS SUI NAUFRAGHI



Tra i naufraghi, 361magazine dà per certo anche Aldo Montano. Confermata anche la partecipazione dei comici Gigi e Andrea, dubbi da chiarire su altri ex protagonisti di Uomini e donne. Giulia De Lellis e Andrea Melchiorre restano nomi caldi per l'Isola dei Famosi, ma attenti anche a Claudio Sona e Mario Serpa, la prima coppia omosessuale nata nella trasmissione di Maria De Filippi. Mentre Francesco Facchinetti sarà il nuovo inviato. E per l'opinionista crescono le quotazioni di Vladimir Luxuria visto che la poltrona di Mara Venier è stata lasciata libera.