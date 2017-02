Isola dei famosi: Moreno-Malena intesa. Raz Degan caos sull'ISOLA FAMOSI 2017

Isola dei Famosi, Moreno e Malena, sarà passione?

Isola dei famosi, relazioni tra i naufraghi? Attenti a Moreno e Malena. Il rapper e la pornostar sono sempre più complici e la cosa non sfugge a Massimo Ceccherini che fa notare la cosa.

Ceccherini prende in giro Moreno rimproverandolo con un bonario "va bene che sei innamorato ma qui c'è da fare". Malena subito mette le cose in chiaro e spiega che lei e il rapper genovese si sono legati, "ma di qui a parlare di una storia c'è di mezzo una netta differenza".

Isola dei Famosi, tra Malena e Moreno il fuoco lo accendono i primiviti

Malena e Moreno, esploderà la passione? Si vedrà. Nel frattempo primitivi hanno acceso un fuoco e possono finalmente mangiare Ceccherini, che in puntata era spaventatissimo all'idea di andare nell'isola delle caverne ora ha ritrovato il morale.

Isola dei Famosi, Caldonazzo contro Nancy Coppola

Nathaly Caldonazzo e Nancy Coppola restano in guerra. Si rivolgono la parola a stento e sono sempre pronte a rimarcare la minima mancanza della rivale. Nancy Coppola fa pesare a Nathaly il suo errore quando quest'ultima ammette di aver perso un amo.

Isola dei Famosi, Eva Grimaldi neutrale

Eva Grimaldi neutrale nella guerra e Nancy cerca di sfogarsi con lei. La giovane cantante, ancora arrabbiata, restituisce a Nathaly Caldonazzo il gesto di rifiutare il cibo che le viene offerto.



Isola dei Famosi, tutti contro Raz Degan: il gruppo non lo vuole più



Raz Degan protagonista nel bene e nel male dell'Isola dei Famosi. Subito Raz ha sequestrato la ragazza della produzione che aveva il compito di sorvegliarli, permettendo a tutti i suoi compagni di fuggire dall'hotel dove avevano l'obbligo di restare. Raz Degan poi è colui che amministra il fuoco e ha deciso come costruire il rifugio. Un Raz Degan leader del gruppo al punto che molti naufraghi non hanno accettato la cosa. Ha poi deciso di non partecipare alla prova della settimana - per non sprecare energie che potrebbero servire sul campo. Al termine della prova leader Stefano Bettarini ha proposto ai naufraghi di scegliere una ricompensa: il gruppo ha preferito avere 3 chili di ortaggi. Raz Degan l'ha presa male . Ritenmeva più utile la corda per migliorare il rifugio. E gli altri naufraghi si sono irrigiditi contro di lui. Attenti al caso Raz Degan che monta sull'Isola dei Famosi