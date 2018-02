Isola dei Famosi, Perez in testa alla classifica di Sisal Matchpoint a quota 4

Isola dei Famosi 2018: Amaurys Perez in testa ai favoriti. I pronostici della puntata di stasera.

Isola dei Famosi 2018, secondo le scommesse di Sisal è Amaurys Perez il favorito

Sisal Matchpoint vede proseguire le scommesse sull'Isola dei Famosi 2018, con Amaurys Perez in testa alla classifica dei favoriti, a quota 4. Dietro all'ex pallanuotista, in seconda posizione, è stabile la showgirl Alessia Mancini - quotata a 5.50, seguita a poca distanza da Giucas Casella che è proposto vincente a 6.50.

Tra i possibili outsider ci sono gli ex gieffini Francesca Cipriani e Filippo Nardi, entrambi a 12. Cammino in salita, invece, per Rosa Perrotta che chiude la classifica a quota 33.

Isola dei Famosi 2018, le scommesse di Sisal sul primo eliminato di stasera

Sarà possibile, inoltre, puntare sul primo eliminato della puntata di stasera: secondo gli esperti di Sisal Matchpoint la principale indiziata a lasciare l’Isola è Cecilia Capriotti, proposta a 1.20. Anche gli scommettitori vedono molto probabile la sua eliminazione: oltre il 90% infatti l’ha pronosticata. Mentre più lontani Alessia Mancini, a 3.50 (e con solo il 10% degli utenti ad aver puntato su di lei), e l’ultimo arrivato Simone Barbato, a 4.00.

Anche per questa puntata sarà possibile scommettere sugli ascolti tv: gli scommettitori di Sisal Matchpoint vedono molto probabile un risultato superiore rispetto al 24,50% di share, proposto a 1.85.