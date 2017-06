Isola dei Famosi, Paola Caruso: "Faccio sesso se mi portate una pizza"



Paola Caruso superstar a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Ecco la storia della proposta di fare sesso con Ivan Gonzalez dopo aver mangiato una pizza.



Isola dei Famosi, proposta di Paola Caruso: "Prima pizza e poi faccio sesso"



Paola Caruso scalda l'Isola dei Famosi spagnola. La showgirl italiana da tempo aveva confessato di essere attratta dal tronista di Uomini e Donne (Spagna), Ivan Gonzalez e quest'ultimo ha sempre ricambiato le attenzioni nei confronti della Caruso, ma - come riporta Il Giornale - non appena la showgirl cercava di andare oltre si sentiva dire: "Non potrebbe esserci nulla di serio tra noi".



Isola dei Famosi, proposta di Paola Caruso: "Prima pizza e poi faccio sesso" - La proposta



Nel corso dell'ultima diretta de l'Isola dei Famosi, Paola Caruso, con l'appoggio di Simona Ventura che si è presentata in studio per lei, ha ammesso che farebbe l'amore con Ivan Gonzalez. Prima però vuole che le venga prima portata una "bella pizza formato famiglia", visto che in Honduras sta soffrendo la fame.



Isola dei Famosi, proposta di Paola Caruso: "Prima pizza e poi faccio sesso" - Il televoto



Telecinco, la tv che trasmette L'Isola dei Famosi in Spagna, ha riportato che Paola Caruso ha confermato la confessione hot anche nel daytime. E' stato aperto il televoto. "Vuoi che Paola e Ivan condividano una pizza in intimità?". Il 56% dei telespettatori dell'Isola ha votato sì.