Isola di Pietro 2 torna su Canale 5, Morandi: "Cast straordinario e...". Video

"Quest'anno è stato fatto davvero un cast straordinario". Gianni Morandi torna a vestire i panni di Pietro Sereni e racconta l'Isola di Pietro 2 che sarà su Canale 5 da domenica 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione. Insomma, una squadra ancora più forte e anche molto unita: "A parte i 4-5 dell'anno scorso, ci sono degli ingressi formidabili. Un bel cast, una bellissima famiglia. Cinque mesi insieme: se non si va d'accordo è un disastro. Invece siamo andati molto bene", spiega Morandi nella serata di presentazione della serie coprodotta da RTI e Lux Vide.

E aggiunge: "E' interessante vedere Lorella (Cuccarini, ndr) che fa un ruolo drammatico che io me la immagino sempre sorridente, che canta, balla conduce e fa un sacco di cose".

Sul suo ruolo Gianni Morandi non ha dubbi: "Mi sento più tranquillo, più sicuro rispetto alla prima serie, dove venivo da vent'anni di pausa come attore". E sottolinea: "Attore... tra virgolette. Perché io non mi sento un vero attore". Però "il personaggio ha preso forza perchè ci ha dato coraggio la prima stagione".

Isola di Pietro 2 torna su Canale 5 domenica 21 ottobre

Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva “L’isola di Pietro 2” la serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità.

Isola di Pietro 2 cast: con Morandi ecco Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis

Nella fiction, ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, Gianni Morandi è Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. Tra segreti inconfessabili e colpi di scena Pietro, punto di riferimento di questa piccola comunità apparentemente tranquilla, riesce alla fine della prima serie a riunire e a riportare la serenità nella sua famiglia composta dalla figlia, dal compagno e dalla nipote, rispettivamente interpretati da Chiara Baschetti, Michele Rosiello e Alma Noce. Oltre ai personaggi più amati della prima serie, la fiction, che lo scorso anno ha ottenuto un ascolto medio di oltre 4.300.000 telespettatori, vede in questa nuova stagione l’ingresso nel cast di due volti molto amati dal pubblico italiano: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis.

La vita quotidiana dei protagonisti, i drammi umani, gli affetti, i contrasti e le relazioni amorose tra gli stessi saranno ancora una volta gli ingredienti principali di questa serie che ha appassionato milioni di spettatori. Il tutto raccontato con un’alternanza tra caldi momenti familiari e pathos di un’indagine in cui vicende attuali e misteri del passato si intrecciano in modo enigmatico tra loro.





ISOLA DI PIETRO 2, SINOSSI DELLA SECONDA STAGIONE

Nella seconda stagione Pietro Sereni (Gianni Morandi) è insieme alla sua famiglia finalmente riunita: sua figlia Elena (Chiara Baschetti) e Alessandro (Michele Rosiello), che lavorano al commissariato del paese e possono vivere finalmente il loro amore, e la loro figlia sedicenne Caterina (Alma Noce). Purtroppo la felicità familiare è destinata a durare poco: l’omicidio di una donna, Giulia Canale (Elisabetta Canalis), fidanzata di un noto imprenditore della zona, Ignazio Silas (Stefano Dionisi) e legata in qualche modo ad Alessandro, sconvolge gli equilibri della famiglia, cambiando le loro vite per sempre. Uno dei sospettati è un giovane ragazzo, Diego Marra (Erasmo Genzini), un diciassettenne dal passato misterioso di cui solo Pietro sembra essere a conoscenza. Il ragazzo è tornato da poco a Carloforte e il dottore lo accoglie in casa sua senza dare spiegazioni a nessuno. Le indagini coinvolgono presto un’altra ragazza, Vanessa Silas (Beatrice Vendramin), la ex fidanzata di Matteo (Federico Russo) e spingono Pietro ad avvicinarsi alla famiglia del ragazzo, in particolare a sua madre Isabella (Lorella Cuccarini). Il caso si complica sempre più e fa emergere una verità nascosta nel passato, portando a risvolti inaspettati per tutti i membri della famiglia del dottor Pietro e minacciando di sgretolarla.

ISOLA DI PIETRO 2 - I PERSONAGGI PRINCIPALI NELLA SECONDA STAGIONE





Anche nella nuova stagione Pietro, il nostro protagonista, avrà molto da fare. Lotta per rimettere insieme la sua famiglia – anche quando chiunque altro getterebbe la spugna e si darebbe per vinto. Pietro no, lui continua a credere che ogni difficoltà si possa superare. Inoltre, questa volta, il dottore si prenderà a cuore Diego, un ragazzo con un passato difficile e misterioso, che oggi sembra nascondere un segreto.

Elena si troverà ad affrontare una grande sfida: lavorare fianco a fianco con l’uomo che ama, ma a cui non riesce a perdonare un passo falso che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. È passato poco tempo da quando finalmente ha potuto cominciare a fare da madre a Caterina, e ora dovrà imparare a starle accanto in un modo nuovo. Ad aiutarla ci sarà Paolo Deidda (Ettore Bassi), un brillante medico collega di Pietro, che per lei non ha solo un interesse professionale…

Alessandro dovrà fare i conti con l’errore che gli ha fatto perdere tutto: preso dal lavoro, provoca l’incidente in cui resta coinvolta anche Caterina. Farà di tutto per riconquistare l’amore e la considerazione della figlia e di Elena, dimostrando loro che nonostante i suoi sbagli può essere un buon padre e l’uomo di cui potersi rinnamorare.

Forse più di tutti Caterina verrà messa a dura prova. Attraverso un percorso pieno di ostacoli capirà che, anche dopo l’incidente che le cambia la vita, per lei è possibile continuare a vivere e tornare ad essere felice. Che nulla potrà toglierle il sorriso e la voglia di trovare un senso: basta usare la forza di volontà e affidarsi a chi le vuole bene.

Annalisa non ha mai dimenticato Alessandro. Nella piega che hanno preso gli eventi, con l’allontanamento di Elena dal poliziotto, vedrà una possibilità di riconquistare l’uomo che non riesce a smettere di amare…

Ritroveremo anche Nabil, affaccendato con le mani nei guanti tra le piantine vecchie e nuove del giardino della casa di Pietro. Avrà un bel da fare con Caterina e anche con Diego, che appare come una pianta più selvatica delle altre. Il giardiniere resta per il dottore l’amico fidato di sempre, pronto a regalargli un consiglio e un sorriso anche nei momenti più bui.

ISOLA DI PIETRO 2 - I NUOVI PERSONAGGI DI STAGIONE





Diego Marra (Erasmo Genzini)

Diego è nato a Carloforte e non ha mai conosciuto i suoi genitori, morti in un incidente. Poco dopo la sua nascita, sua zia Luciana lo ha portato con sé a Napoli, dove hanno vissuto fino ai suoi 17 anni. Da sei mesi è tornato sull’isola, dove vive da solo dopo la morte della zia. Non va a scuola e vive al limite della legalità, essendo implicato con il traffico di droga che passa per l’isola. Sarà il primo sospettato dell’omicidio di Giulia Canale e resterà coinvolto nei passaggi delle indagini, specialmente dopo il ricovero del piccolo Tobia, a cui Diego si lega in modo speciale. Per tutta la durata della serie sarà ospite a casa di Pietro, che l’ha fatto nascere con un parto di fortuna quando la madre era già in fin di vita. Pietro ha molto a cuore Diego perché il ragazzo è come un sopravvissuto, perciò tenta di proteggerlo e lo sprona a non buttare via la sua vita. Diego infatti è strafottente e incline a mettersi nei guai, ma sotto la corazza è un ragazzo buono: lo vediamo con Tobia, ma anche con Caterina. Diego è la persona che riesce a rapportarsi con più naturalezza con Caterina, aiutandola nei momenti difficili, e anche per questo la ragazza si sentirà sempre più attratta da lui, nonostante stia con Fabrizio…

Isabella Sulci (Lorella Cuccarini)

Isabella, la madre di Matteo, è una donna forte che ne ha passate tante: ha avuto un matrimonio infelice – il marito Saverio l’ha sempre tradita e lei per anni ha continuato a stargli accanto – e ora cerca premurosamente di prendersi cura del figlio, che chiaramente ha qualcosa che lo tormenta, ma si rifiuta di aprirsi con lei. L’aiuterà soprattutto Pietro, con cui Isabella avrà momenti di profonda vicinanza. Che forse sfocerà in qualcosa di più…

Ignazio Silas (Stefano Dionisi)

Uomo distinto e magnetico, Ignazio Silas è il padre di Vanessa - è piuttosto freddo e autoritario con lei, pur volendole molto bene – e il compagno di Giulia Canale. È un imprenditore e gestisce la miniera di carbone ereditata dal padre, ma forse è anche il nome che si nasconde dietro al traffico di droga che passa per Carloforte, su cui i nostri indagano nel corso delle puntate. Alessandro è l’unico ad essere convinto sin dall’inizio del coinvolgimento di Silas nel giro di spaccio, e per questo cerca di incastrarlo mettendolo alle strette in diverse occasioni: ma l’uomo continuerà a dichiararsi estraneo alla questione...

Vanessa Silas (Beatrice Vendramin)

Vanessa, figlia unica di Ignazio Silas, è la ragazza più popolare della scuola. Bella, ricca, veste firmata dalla testa ai piedi ed è abituata ad ottenere tutto quello che vuole, suscitando per questo anche delle invidie. Ha perso la madre e ha un rapporto difficile con il padre, con cui non riesce a comunicare. Non ha molto in simpatia la fidanzata del padre, Giulia Canale, sia perché crede che lo tradisca, sia perché pensa che voglia essere per lei una figura materna. A scuola, Vanessa è amica di Silvia e sta con Matteo Sulci (Federico Russo), che stravede per lei. Ma Vanessa rompe bruscamente con il ragazzo e appare sempre più tormentata finché una notte, dopo una festa in spiaggia, scompare misteriosamente.

Giulia Canale (Elisabetta Canalis)

Giulia è tornata da poco a Carloforte, dove è nata e cresciuta, dopo anni di carriera come modella a Milano. Aveva una relazione con Silas, ma tra i due non era vero amore. Nel primo episodio la donna viene ritrovata morta in casa sua, e questo omicidio fa partire il giallo su cui i nostri indagheranno nel corso della serie. Si scoprirà che Giulia, innamorata di Alessandro, lo stava aiutando nelle indagini sul traffico di droga a cui fa capo proprio Silas.

Corrado Sulci (Luigi Diberti)

Corrado è l’ex commissario capo della Polizia di Carloforte: un tempo per Elena, Alessandro e tutti i ragazzi dell’isola, lui era il temutissimo Sceriffo. Conosce da tempo Pietro – i due condividono molti anni di ricordi – e vive in una villetta bifamiliare con il figlio Rudy, un giovane problematico, accanto al nipote Matteo e sua madre Isabella, ex moglie dell’altro figlio Saverio. Dopo la separazione dei due, Corrado si è preso cura del nipote e della nuora, che Saverio tradiva da sempre. È un nonno affettuoso e un uomo che farebbe di tutto per proteggere la sua famiglia: quando Rudy viene (ingiustamente) accusato dell’omicidio di Vanessa si spende per scagionarlo. Si mostrerà paterno anche nei confronti di Diego quando il ragazzo va da lui per parlare della morte dei suoi genitori: 17 anni prima, infatti, Sulci era il commissario che aveva chiuso il loro caso di omicidio-suicidio.

Paolo Deidda (Ettore Bassi)

Neurochirurgo dell’ospedale di Carloforte, Paolo è un uomo gentile e un professionista molto stimato, da Pietro come da tutti: nel corso della serie sarà lui ad operare prima Caterina e poi Alessandro in condizioni di emergenza. È interessato a Elena in modo autentico, e le si avvicinerà disposto ad accettare tutte le complicazioni della vita della poliziotta pur di stare con lei. Elena gli darà una possibilità…

Rudy Sulci (Roberto Caccioppoli)

Rudy, il figlio di Corrado e quindi zio di Matteo e nipote di Isabella, fa il bidello nella scuola dei ragazzi ed è un esperto di computer. In famiglia hanno tutti cura di lui, un giovane fragile e gentile che ha sempre sofferto di problemi comportamentali.

Walter Sasso (Fabrizio Nevola)

Walter Sasso è un pescatore di Carloforte ma anche un uomo di Silas, per conto del quale traffica eroina nascondendola fra i suoi carichi di pesce. Fa la cresta ai ricavi del suo “superiore”, vendendo la droga anche sull’isola, mentre Silas ha stabilito che Carloforte sia solo un luogo di transito per i suoi affari, destinati alla terraferma. Sasso gestisce Diego come “corriere”, e sarà incastrato come colpevole dell’omicidio di Giulia Canale: Silas, per evitare che lui dica alla polizia qualcosa dei suoi traffici illeciti, paga a Sasso le spese processuali e un buon avvocato in cambio del suo silenzio.

Sergio Carta (Antonio Grosso)

Sergio, il padre di Tobia, è un tossicodipendente che si rifornisce da Sasso. Diego ripagherà i suoi debiti con Walter per il bene di Tobia ma l’uomo, pur tormentandosi quando viene messa in pericolo la salute del figlio, scappa dall’isola in preda a una crisi d’astinenza. Diego e Pietro riusciranno a riportarlo a Carloforte e la sua testimonianza sarà preziosa per l’avanzamento delle indagini sul traffico di droga.

Tobia Carta (Alessio Di Domenicantonio)

Tobia ha 7 anni, un carattere irrequieto e vivace e una grande passione per le moto. È il figlio di Sergio, a cui vuole molto bene. I due vivono in un appartamento in stato di abbandono: è qui che Diego, mandato da Sasso a riscuotere il pagamento dei debiti che ha contratto per la droga, conosce Tobia. Diego si lega in modo particolare al bambino, specialmente dopo che questo viene ricoverato d’urgenza in ospedale per aver assunto accidentalmente la droga del padre. Pietro gli si affezionerà a sua volta, e scoprirà che Tobia ha una malformazione a livello renale, che renderà necessario il prolungamento del suo ricovero fino al momento di un’operazione.

Silvia Torres (Giorgia Gambuzza)

Silvia è amica di Vanessa e Matteo, e fa parte del loro gruppo dei ragazzi di scuola. Meno bella e meno spigliata di Vanessa, passa il tempo con lei ma ne è invidiosa, perché segretamente innamorata di Matteo. Quando Vanessa lascia Matteo, lui cerca di farla ingelosire avvicinandosi a Silvia, che riceve felice le sue attenzioni. Ma l’idillio con Matteo dura poco, e Silvia si convince che Vanessa sia intervenuta per allontanarlo da lei.

Patrizia Pilas (Maria Rosaria Russo)

Nella prima stagione Patrizia, donna bella e problematica, ha perso tragicamente sua figlia Diana, per mano di un uomo molto più grande che aveva intrapreso una relazione con la ragazza. La ritroviamo ora profondamente cambiata: nonostante abbia aperto un chiosco sulla spiaggia che è diventato un punto di ritrovo molto in voga tra i ragazzi dell’isola, Patrizia non si è mai ripresa dalla morte della figlia. La donna guarda con una tenerezza particolare Vanessa, perché la ragazza le ricorda molto Diana.

Sonia (Cristina Marino)

Soprannominata “The Body” dai ragazzi dell’isola, Sonia è una ventenne dal fisico mozzafiato e dal carattere spigliato e ribelle. Si interessa a Diego e i due escono insieme, suscitando una grande gelosia da parte di Caterina, quando ormai lei ha capito di essere innamorata di Diego.

ISOLA DI PIETRO 2, LA COLONNA SONORA - Nota del compositore

Scrivere la colonna sonora di una seconda serie mi mette di fronte al giudizio di me stesso e del lavoro svolto sulla prima. Vorrei migliorare alcuni aspetti, mentre sono comunque affezionato ad altri e non vorrei che vengano sostituiti da nuove idee, per questo motivo forse mi lego da subito ai nuovi personaggi.

Un esempio di ciò è il lavoro che ho fatto su Diego, un ragazzo dal passato difficile e dal futuro incerto, ma con un cuore grande e voglia di rivalsa. Da subito ho sentito il bisogno di un “suono”nuovo oltre che di un tema dedicato a lui. Modernità e passato si intrecciano prendendo spunto tanto da Ravel quanto dai Guns n’ Roses cercando di descrivere al meglio la personalità fragile e combattiva del personaggio.

Sono molto affezionato al suo tema, forse anche per motivi autobiografici, chissà. ..

A volte nello scrivere una musica non si sa bene cosa va a finirci dentro...

La regia di Giulio Manfredonia, sempre elegante e indagatoria della psicologia dei personaggi, mi ha aiutato molto ad essere un tutt’uno con le immagini, portandomi a scrivere anche alcune canzoni spesso usate nei montage e nei “turn over” dei protagonisti.

Come in ogni colonna sonora che scrivo, cerco di seminare elementi comuni in ogni brano in modo da essere sempre parte di un unico disegno e quindi della stessa “Isola di Pietro”.

Emanuele Bossi