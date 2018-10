Italia 1: Big Show con Alessia Marcuzzi, Rocco Siffredi e...

Alessia Marcuzzi sarà la protagonista del Send to All: la conduttrice si metterà in gioco, consegnando il proprio cellulare al conduttore e dando così libero accesso alle sue foto personali. Pucci, in seguito, invierà un messaggio dal contenuto imbarazzante a tutta la sua lista.

Alessia, inoltre, parteciperà a numerosi altri esilaranti momenti dello show.

Rocco Siffredi sarà, invece, la guest star complice nell’Audience surprise: un’incredula signora si cimenterà in una sorta di caccia al tesoro con l’intento di liberare lo stesso Siffredi, chiuso in una stanza del teatro.

Nell’Unexpected Star, Alessandro, ignaro diciottenne con un particolare talento nel canto, verrà chiamato nei pressi del teatro con una scusa. In realtà, a sua insaputa, diventerà il protagonista dello show e potrà finalmente realizzare uno dei suoi sogni: esibirsi davanti al grande pubblico. Con lui duetterà il cantante Michele Bravi sulle note del suo grande successo “Il Diario degli errori”.

Tra le novità il Midnight Gameshow: Pucci irromperà nel cuore della notte nella casa dell’ex pugile professionista Franco Terlizzi, sorprendendolo nel sonno e sottoponendolo al suo irriverente quiz.