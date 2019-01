Italia’s got talent 2019 a Milano. E Lodovica Comello...

Le audizioni di Italia’s got talent – il talent show prodotto da Fremantle, in onda il 1° febbraio alle 21.15 su TV8 – arrivano a Milano. E, proprio alla conduttrice dello show del venerdì sera, Lodovica Comello è affidato il compito di aprire la puntata con una scintillante ed inedita performance dedicata al capoluogo milanese sulle note dell’intramontabile New York New York di Liza Minnelli.

Al banco dei giudici mai come prima tira proprio aria di Golden Buzzer - il pulsantone dorato a disposizione una volta sola per ogni giudice e che manda un talento direttamente in finale – solo Mara Maionchi ha provato l’ebbrezza, Federica Pellegrini, Frank Matano e Claudio Bisio sono ancora a quota zero. Che sia la volta buona?

Proveranno a convincere lui e il resto dei giudici artisti provenienti da tutta Italia come Max e Mattia. Padre e figlio nonché ginnasti autodidatti: la loro esibizione è una dimostrazione di forza, coordinazione e soprattutto amore. A seguire il numero di un concorrente di origine sudamericana: si chiama Buffon de Oro, ed è un lama giunto fino alla fredda Milano per esibire le proprie abilità. E poi un gruppo di giovani allievi di una scuola di musical che invadono letteralmente la scena di Italia’s Got Talent con una performance che fa scattare in piedi tutto il pubblico. L’amore per il palcoscenico che trasmettono ricorda a Claudio i tempi dell’Accademia di recitazione e i sogni di quando voleva diventare attore. Non mancheranno poi i mentalisti a caccia di un numero che possa scalfire il carattere d’acciaio di Federica Pellegrini, divenuta ormai un vero e proprio incubo per i virtuosisti del genere.

A disposizione di ogni concorrente ci sono 100 secondi con i quali aggiudicarsi almeno 3 sì per accedere alla fase successiva oppure meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer. Dovranno invece interrompere immediatamente la loro esibizione se tutti e 4 i giudici decideranno di premere il buzzer rosso.

Media partner del programma per il secondo anno consecutivo è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Main sponsor di Italia’s Got Talent è Old Wild West.

Auto ufficiale è Volvo

Technical sponsor sono: Head&Shoulders (P&G) e Legea.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Carlo Altinier, Arrigo Benedetti, Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici, Germana Renzi, e con Claudio Bisio. La regia è di Luigi Antonini e Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Marco Calzavara.