Italia’s Got Talent 2019, è tempo di semifinali su TV8

Prima semifinale di Italia’s Got Talent – il talent show prodotto da Fremantle – in onda su TV8 in prima tv assoluta domani, venerdì 8 marzo alle 21.15. L’imperativo è “vietato fallire”: d’ora in poi ogni singolo errore potrà essere fatale per veder svanire la possibilità di accedere alla finale. Chi riuscirà a convincere i giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi?

I 28 semifinalisti sono stati divisi in 10 gruppi. Cinque gruppi si esibiscono durante la prima semifinale, mentre gli altri 5 gruppi saranno i protagonisti della seconda semifinale in onda venerdì 15 marzo. I giudici possono decidere di far passare l’intero gruppo, solo alcuni artisti, oppure nessuno di loro. E hanno anche la possibilità di fermare l’esibizione utilizzando il buzzer rosso. Mentre, solo Lodovica Comello – che durante tutte le puntate di audizioni ha supportato e incoraggiato i talenti in gara dal backstage – nel corso delle due semifinali ha la possibilità di assegnare il suo Golden Buzzer e salvare il suo talento preferito dall’eliminazione. In sostanza i posti per la finale salgono da 10 a 11 con la scelta di Lodovica. A questi si aggiungeranno i 4 Golden Buzzer per un totale di 15 concorrenti che si esibiranno in diretta il 22 marzo.

Il primo gruppo di semifinalisti in gara è composto da 3 concorrenti che hanno messo l’immaginazione al potere: i Dangerous Crew che avevano presentato una coreografia ispirata al film horror It, il mago Andrea Paris e il piccolissimo ballerino Mirko Casella. Si prosegue con un duello tra due mondi completamente diversi a confronto: il ballerino tedesco-persiano Saleh Yazdani contro Gianluca Falletta che alle auditions aveva affascinato con una proiezione sul corpo di Federica Pellegrini che raccontava la sua carriera. Il terzo gruppo vede invece la partecipazione di un mix di concorrenti che – nelle precedenti esibizioni – sono riusciti a stupire con un “colpo di scena”: i fratelli Damiano e Margherita, il cantante e pianista Lorenzo Tronconi e la crew tutta al femminile de Le Edera. A seguire è di nuovo duello a due tra il sardo Nicola Virdis e il Coro Divertimento Vocale: entrambi hanno dimostrato che il talento si può esprimere anche senza proferire parola. A chiudere la prima semifinale sono un mash up di generi: l’artista contorsionista Nina Burri, la chitarrista Silvia Zaniboni e il ballerino freestyle Samuel Olatidoye.

La settimana prossima – venerdì 15 marzo – appuntamento con l’ultima semifinale. Mentre, venerdì 22 marzo, è la volta della finalissima: solo il pubblico da casa, mediante televoto, decreterà il vincitore assoluto della nona edizione di Italia’s Got Talent.