Italia’s Got Talent 2019 semifinale con Alessandro Borghese special guest star

Ultima semifinale di Italia’s Got Talent – il talent show prodotto da Fremantle – in onda su TV8 in prima tv assoluta venerdì 15 marzo alle 21.15. Le chance per aggiudicarsi un posto per la finale live di settimana prossima sono scese a 5. Sono infatti solo 5 i talenti che, riuscendo a conquistare i giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, avranno accesso alla finale.

Guest star d’eccezione di questa puntata: chef Alessandro Borghese che eleggerà il miglior giudice di questa edizione di Italia’s Got Talent.

La semifinale inizia con il primo gruppo di giovanissimi artisti emergenti e acrobati composto dai Mini Raptor che avevano aperto la prima puntata di Audizioni, la comicità surreale della diciannovenne Aurora Leone e i Duo No Gravity, padre e figlio autodidatti. Il prossimo gruppo di semifinalisti è accomunato da un motto “l’unione fa la forza” e sono: le atlete professioniste Asd Gea Lentate, Nic & Ale la coppia di amici che hanno emozionato cantando con la lingua dei segni e il gruppo idol delle Cos-Mix. Il terzo gruppo in gara – anche durante le Audition – ha puntato sulla provocazione per colpire i giudici: i ballerini Lady Cunfaya e Luca, la surreale esibizione di “pancia” di Wuoz e l’ironia e la tecnica dei Chicos Mambo. A seguire un duello tra il sassofonista Ernesto Dolvi e il mimo Silent Rocco. Tutti i componenti dell’ultimo gruppo hanno una storia raccontare: l’artista di strada Elianto, il performer Amos Massingue dal Mozambico, il carismatico Giulio Maccavino e la poesia di Simone Savogin.

Sono in tutto 28 i talenti che nelle due semifinali, divisi in 10 gruppi, 5 per puntata, si stanno contendendo l’accesso alla finale. I giudici possono decidere di far passare l’intero gruppo, solo alcuni artisti, oppure nessuno di loro. E hanno anche la possibilità di fermare l’esibizione utilizzando il buzzer rosso. La conduttrice Lodovica Comello ha assegnato il suo Golden Buzzer, facendo così salire i posti per la finale da 10 a 11, a questi si aggiungono i 4 Golden Buzzer per un totale di 15 concorrenti che si esibiranno in diretta il 22 marzo. Solo il pubblico da casa, mediante televoto, decreterà il vincitore assoluto della nona edizione di Italia’s Got Talent.

Media partner del programma per il secondo anno consecutivo è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

