Italia’s Got Talent 2019: ultima tappa delle audizioni con grandi sorprese

Ultima puntata di selezioni per Italia’s Got Talent – il talent show prodotto da Fremantle, in onda su TV8 in prima tv assoluta domani, venerdì 1° marzo alle 21.15 – che riserva ancora molte sorprese per i giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. A salutare e sostenere i talenti in gara la conduttrice Lodovica Comello.

Condensare il proprio talento in 100 secondi non è sempre facile. Chi colpirà nel segno? Ad aprire la puntata un gruppo vocale composto da 80 elementi – tra i 6 e i 70 anni – che, con il canto, vuole aiutare i più bisognosi e si esibisce sulle note di uno dei brani più famosi del cartoon Frozen. La danza è rappresentata da una coppia di amici che propone una fusione tra balli caraibici, dance hall ed afro e da una compagnia di danza contemporanea che sale sul palco con un’esibizione elegante ed emozionante.

Non mancherà neanche il momento mentalista: riuscirà il nuovo talento ad espugnare la mente di Federica Pellegrini? Ed infine una buona dose di comicità, risate e performance di concorrenti… davvero improbabili. Alla fine di tutte le esibizioni i giudici si riuniscono per decidere i talenti che entreranno a far parte delle semifinali in onda l’8 e il 15 marzo. Nel corso delle 7 puntate di audizioni sono più di 100 i talenti che si sono conquistati 3 sì, ma solo 28 otterranno il biglietto per la semifinale.

Media partner del programma per il secondo anno consecutivo è Radio Italia, tra i principali network radiofonici nazionali, che accompagna lo show dai casting sino alla finale, con appuntamenti on air, su radioitalia.it e sulle pagine social della radio.

Main sponsor di Italia’s Got Talent è Old Wild West. Auto ufficiale è Volvo.

Technical sponsor sono: Head&Shoulders (P&G) e Legea.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Carlo Altinier, Arrigo Benedetti, Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici, Germana Renzi, e con Claudio Bisio. La regia è di Luigi Antonini e Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Marco Calzavara.