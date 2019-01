Italia’s Got Talent, Bisio e Matano sfidano in vasca Federica Pellegrini

Dopo il record di ascolti della prima puntata – che ha registrato 1 milione e 604 mila spettatori +52% rispetto al 2017, pari ad una share del 6,73%. rispetto al 2017 – continua l’appuntamento fisso del venerdì con Italia’s Got Talent, il talent show prodotto da Fremantle, in onda venerdì 18 gennaio alle 21.15 su TV8.

Ad aprire la puntata un’inedita sfida: Frank Matano e Claudio Bisio decidono di complicarsi la vita gareggiando con la collega di giuria Federica Pellegrini. Un’intera vasca di vantaggio sarà sufficiente per mettere in difficoltà la pluripremiata campionessa di nuoto? A bordo vasca nel ruolo di arbitro della gara Mara Maionchi.

Completata la gara i giudici tornano a vestire i panni di “cacciatori di talento” al tavolo dei giudici. La seconda puntata di Audizioni fa tappa nella splendida cornice di Vicenza che, per la terza volta, ospita il fortunato format.

Sul palco si susseguono esibizioni emozionanti, sconvolgenti e cariche di pathos. Da un elegantissimo “cavallerizzo” venuto da molto lontano che incanta giudici e pubblico dando vita a un’esibizione in cui si alternano forza e leggerezza; al “canto” corale nella lingua dei segni con una performance all’insegna dell’emozione. Passando per una crew di piccole ginnaste ballerine che porta colore e allegria, capitanate dalla piccola ma coriacea Sofia (in arte: Sofiapedia) che ha le idee molto chiare su tutto, tanto da dare a Frank indispensabili consigli di vita. Anche Mimmo dimostrerà di avere un grande carattere, l’atleta si cimenta a conquistare un incredibile record mondiale. Riuscirà nell’impresa?

Lodovica Comello dal backstage ha come sempre il compito di gestire le emozioni e stemperare le paure dei talenti in gara pochi istanti prima di salire sul palco oltre a svelare curiosità e suggestioni parlando con i parenti e gli amici.

Le regole del gioco sono sempre le stesse: 100 secondi a disposizione dei concorrenti con i quali aggiudicarsi almeno 3 sì per accedere alla fase successiva oppure meritarsi l’ambitissimo Golden Buzzer. Mara Maionchi ha già dato il suo Golden Buzzer, il pulsantone dorato a disposizione di ogni giudice che può essere schiacciato solo una volta per mandare un talento direttamente in finale. All’appello mancano gli altri giudici – Claudio Bisio, Frank Matano e Federica Pellegrini – oltre alla conduttrice Lodovica Comello. Anche lei ha a disposizione il suo golden buzzer: durante le semifinali potrà infatti salvare un talento a rischio eliminazione e spedirlo dritto alla finale.

I giudici possono anche decidere di “bocciare” una performance schiacciando il buzzer - il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice – con 4 “buzzate” il concorrente viene automaticamente eliminato dalla gara.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Marco Terenzi, Giovanni Todescan e Gabriela Ventura, scritto con Carlo Altinier, Arrigo Benedetti, Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici, Germana Renzi, e con Claudio Bisio. La regia è di Luigi Antonini e Sara Ristori, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttori della fotografia Ivan Pierri e Massimiliano Fusco, scene di Marco Calzavara.