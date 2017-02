Italia's Got Talent riparte su TV8. Fazio e Beppe Fiorello ospiti

Italia's Got Talent riparte su TV8. Comello torna alla conduzione: Bisio, Matano, Littizzetto e Zilli al tavolo dei giudici



Italia’s Got Talent riparte dal 24 febbraio alle ore 21.15 in prima visione assoluta su TV8, al tasto 8 del telecomando. Anche quest’anno non mancheranno le emozioni nel format prodotto da FremantleMedia Italia, l’unico nel suo genere dedicato al talento a 360 gradi. Dieci puntate per esaltare il talento in ogni sua forma. Confermatissime giuria e conduzione, al motto di “squadra che vince non si cambia”. Al tavolo dei giudici il collaudato quartetto composto da: Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli, mentre Lodovica Comello tornerà alla conduzione per il secondo anno consecutivo.



ITALIA'S GOT TALENT: FABIO FAZIO E BEPPE FIORELLO OSPITI



Le novità? Prima fra tutte la presenza i due ospiti speciali: Fabio Fazio e Beppe Fiorello. Su Fazio la Littizzetto scherza: "Fabio mi stalkerizza. E' stato divertente buttarlo in questa cosa e toglierlo da sua scrivania". Bocche cucite su quella che sarà la loro veste all'interno del programma.









ITALIA'S GOT TALENT, PARLANO CLAUDIO BISIO, LUCIANA LITTIZZETTO, NINA ZILLI, FRANK MATANO E LODOVICA COMELLO



"Mi piacerebbe fosse un Got Talent delle femmine, ne sono passate tante capaci”, racconta Nina Zilli. Claudio Bisio ha le idee chiare sul programma: “Ogni anno facciamo sempre più sul serio. Sono arrivati talenti seri. Le mie preferenze si sono modificate. Mi sono rotto della perfezione. Ho cominciato ad amare l’imperfezione, qualcosa di inaspettato ed i guizzi. Ho amato le cose inaspettate che ci sono state oltre ai muscoli scolpiti”. Luciana Littizzetto sottolinea: “Quest’anno mi sono molto impegnata, ho dato il Golden Buzzer quasi subito. Siamo arrivati alle semifinali quasi accapigliandoci, perché i criteri sono sempre più diversi fra noi". Vedremo un Frank Matano più cattivo? “Può essere. Mi ha colpito un signore che ha portato 20 tacchini sul palco, cercando i farli parlare. Mi ha cambiato la vita. Siamo diventati amici. Il clima è sereno e ci divertiamo come se fossimo sul divano di casa”. Lodovica Comello, reduce da Sanremo, torna alla conduzione di Italia's Got Talent con grandi certezze: “Quest’anno è stata più semplice, lo scorso anno era di rodaggio. Ho scoperto dei lati della mia personalità a me sconosciuti. Amo il mio ruolo, sono la persona che i concorrenti vedono per ultima prima di esibirsi e per prima dopo l’esibizione. Mi sento loro amica, devono consolarli o esaltarmi”.



ITALIA'S GOT TALENT, PAROLE D'ORDINE: SORPRENDERE



Parola d’ordine di questa edizione è “sorprendere”. Giudici e spettatori ne vedranno delle belle: votazioni inaspettate, discussioni mai così accese ed esibizioni straordinarie che occuperanno persino il tavolo della giuria. Non solo: per la prima volta sul palco di Italia’s Got Talent ci saranno anche ospiti d’eccezione, come Fabio Fazio e Beppe Fiorello, che in vesti inconsuete regaleranno una partecipazione ancora tutta da svelare.



ITALIA'S GOT TALENT, I CONCORRENTI



Protagonisti indiscussi i concorrenti, giunti da tutta Italia e oltre confine alla conquista dei tre sì dei giudici. Comici e imitatori di tutte le età, cantanti, giocolieri, ballerini acrobatici, di hip hop e fitness, con coreografie create da luci, proiezioni, laser. Queste sono solo alcune delle performance possibili sul palco di Italia’s Got Talent. Non c’è nessun limite, tantomeno per le immancabili esibizioni stravaganti, numeri fuori dagli schemi e spesso davvero “mai visti”: dallo snodatissimo maestro di Yoga di 83 anni al bambino fenomeno del ritmo che, ad appena 7 anni, è già inseparabile dalla sua batteria molto più grande di lui. Tra una originalissima Crew che balla “da seduta” e un coming out apparentemente impossibile davanti a un padre egiziano e una madre siciliana, si avvicenderanno sul palco anche un coraggioso maialino acrobatico e dei tacchini che salutano. Le soprese cominceranno già dalla prima puntata, un inizio folgorante con un esplosivo coro di 110 elementi che si impossesserà del teatro prendendo tutti in contropiede.

Tutto questo è il risultato di un viaggio lungo quasi 9.000 km, percorsi da nord a sud della penisola alla ricerca dei migliori talenti, in oltre 8 mesi di pre-produzione di cui 5 dedicati ai casting.

Il ballo è la categoria più rappresentata, seguita da comici e dagli acrobati. La maggior parte dei talenti proviene dal Nord, mentre Centro e Sud sono equamente rappresentati. La Lombardia è la regione con più iscritti, seguita da Lazio, Calabria e Campania.



ITALIA'S GOT TALENT, CACCIA AL GOLDEN BUZZER



Sempre 100 i secondi a disposizione dei talenti in gara, che dovranno aggiudicarsi almeno tre “sì” per passare alla fase successiva o meritarsi il prezioso Golden Buzzer, il bottone d’oro che regala l’accesso diretto alla finale. L’unico imperativo è stupire pubblico, giuria, e, quest’anno, anche la conduttrice: un’altra sorprendente novità di questa edizione sarà infatti la possibilità per Lodovica Comello di schiacciare il Golden Buzzer.



ITALIA'S GOT TALENT: DALLE AUDIZIONI ALLE FINALI



Sette le puntate di audizioni, registrate nei teatri di Udine, Avellino e Firenze e alle quali hanno assistito dal vivo oltre 20.000 spettatori. Nella fase di audizioni sarà proprio Lodovica Comello a gestire il mondo del backstage, osservando lo show dalle quinte del palco, intervistando gli artisti prima e dopo le esibizioni e raccontando i risvolti più intimi dei concorrenti.

Seguiranno due puntate di semifinali e una finalissima live. Degli artisti che passeranno il turno, i giudici selezioneranno i migliori 24 performer che accederanno così alla semifinale, che quest’anno raddoppia rispetto allo scorso anno con due puntate. Solamente 10 semifinalisti staccheranno un biglietto per la finale live, in diretta da Milano. A questi si aggiungeranno i 5 concorrenti selezionati attraverso l’ambitissimo Golden Buzzer dai giudici e dalla conduttrice. A decretare il vincitore di questa edizione 2017 sarà come sempre il pubblico da casa.