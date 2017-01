J-Ax & Fedez si raccontano: 'Comunisti col Rolex? Orgogliosi'

“Comunisti col Rolex” è l’album nato dalla collaborazione di J-Ax & Fedez. La coppia di artisti, per la prima volta insieme, da vita ad un disco che unisce i loro mondi, gusti e influenze musicali. Tra le collaborazioni dei 16 brani inediti ci sono quelle con Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek, Sergio Sylvestre, Stash e Levante

Il miglior modo per disinnescare un insulto è quello di rubarlo ai tuoi detrattori. Da qui, il titolo dell’album: “Ci hanno chiamato spesso “Comunisti col Rolex”, come a voler mettere in risalto una contraddizione che non esiste - dicono i due - Un modo per indebolire le nostre posizioni, facendo leva sull’ipotetica incoerenza di due artisti che pur guadagnando bene continuano a trattare tematiche sociali. Si tratta della polemica annosa, e tutta italiana, del “cuore a sinistra e portafogli a destra” – raccontano i due artisti. “Ecco, per noi “Comunisti col Rolex” non significa incoerenza, ma merito. È la dimostrazione che in Italia ci si può ancora arricchire onestamente. Ed è una cosa di cui andiamo fieri.”