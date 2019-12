J-AX protagonista di VH1 STORYTELLERS

“La mia è una storia di un perdente che ha vinto: mi piace pensare a me come a un ossimoro vivente”: così esordisce il cantautore rap J-Ax nella narrazione intima e appassionata di oltre 25 anni di carriera. È lui, infatti, il protagonista di VH1 Storytellers, grande evento tv che Viacom International Media Networks Italia, con il suo brand rivolto agli amanti della musica, dedica a uno dei rapper più popolari della scena musicale italiana. Dopo la premiere martedì 10 dicembre alle 21.30 su MTV Music (canale Sky 704), VH1 Storytellers J-Ax sarà in onda in prima tv free mercoledì 11 dicembre alle 21.10 su VH1 (canale 67 del dtt e canale 22 di tivusat).

Ad intervistarlo Nicolò De Devitiis, artista poliedrico e nuovo volto di VH1, che proprio con l’esclusiva intervista a J-Ax inaugura la sua collaborazione con il canale. Il rapper parla dei suoi esordi e dell’inizio come solista, di errori del passato e desideri per il futuro e della sua concezione di musica. Riserva poi una menzione particolare all’affetto dei suoi fedelissimi fans, una vera e propria “seconda famiglia” che lo ha supportato anche nelle fasi più difficili della carriera.

Come da tradizione del format VH1 Storytellers, l’intervista si alterna a performance live esclusive: presso il Teatro Dal Verme di Milano, J-Ax, ripercorrendo la genesi delle sue canzoni con aneddoti e particolari curiosi, si esibisce in una selezione di brani del suo repertorio in versione acustica. Al suo fianco, al pianoforte e alla fisarmonica, Paolo Jannacci, Marco Arata, chitarra e voci)ì, Fabio B (DJ) e Sewit (cori).

Nel “primo concerto da seduto della sua vita” – così dichiara – il cantante rap prende spunto da alcuni dei suoi pezzi più celebri per mostrare un lato di sé inedito e commentare le tappe più significative del suo percorso personale e professionale. Dal ritmo di Rap n Roll e Ribelle e basta, all’intimismo di Non è un film, da titoli più recenti come Ostia Lido, fino alle note toccanti di Tutto tua madre, costruisce una performance capace di creare una forte empatia con il pubblico e un’atmosfera emozionante. Il tutto arricchito dal consueto spirito ribelle e autoironico dello “zio” Ax che, pur in questa veste più riflessiva, non perde occasione per mostrare la sua verve provocatoria e interagire con il pubblico in sala.

Su VH1 (canale 67 del dtt) la serata evento dedicata a J-Ax avrà inizio alle ore 20.00 con lo speciale Best of J-Ax, un’ora di rotazione musicale con i migliori video del rapper. A seguire, alle 21.10 andrà in onda lo speciale VH1 Storytellers con J-Ax con replica alle 23.00. Nei giorni seguenti lo speciale andrà in onda nuovamente su VH1 sabato 14 dicembre alle 20.00 e domenica 15 dicembre alle 15.00 e alle 22.10. Sarà visibile anche su Paramount Network (sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat) domenica 15 dicembre in seconda serata. VH1 Storytellers J-AX sarà disponibile on demand sul sito paramountnetwork.it

Iliad, l’operatore mobile, è partner dell’evento.