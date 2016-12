Jason Priestley, da Beverly Hills 90210 a detective per Private Eyes



Impossibile dimenticare di Jason Priestley, l'affascinante Brandon Walsh ai tempi di Beverly Hills 90210. In Private Eyes, in onda dal 23 dicembre 2016 alle 21:00 su Fox Crime, l’attore interpreta Matt Shade, ex giocatore di hockey che cambia vita quando inizia a lavorare con l’investigatrice privata Angie Everett (Supernatural).

Matt è in cerca della carica di adrenalina che gli manca dal campo da gioco, si sente uno sconfitto e deve capire cosa fare della sua vita ora che è stato lasciato anche dalla moglie. L'incontro casuale con Angie decreterà una svolta per l’ex campione in cerca di riscatto dopo essersi lasciato alle spalle trofei e glorie sportive. La scossa di adrenalina arriva quando si trova coinvolto per caso in un affare complesso: l'infarto sul campo da gioco di un giovane talento dell’hockey che Matt sta seguendo come procuratore sportivo. Le indagini sul malore del ragazzo lo portano a scoprire doti di investigatore che non sospettava di avere: l'esame tossicologico, infatti, evidenzia tracce di doping somministrato all'atleta a sua insaputa…

Matt capirà che collaborando con la collega potrebbe formare una coppia professionale vincente. Si troverà a dover riflettere sul suo passato e sul futuro mentre insieme alla collega svolge indagini negli angoli più disparati di Toronto. In famiglia Walsh vive con l’anziano padre e una figlia adolescente ipovedente che non gli risparmiano risate e preoccupazioni ma hanno un ruolo chiave nella sua vita e talvolta anche nella risoluzione dei casi.

I caratteri opposti dei due protagonisti creano continue frizioni comiche che alleggeriscono i toni più cupi del dramma investigativo. Non ha caso la critica tv Usa ha paragonato Private Eyes alle storiche serie degli anni ’80 con coppie di investigatori privati -Moonlighting e Cuore e Batticuore- dove il poliziesco si sposava alla comedy romantica. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

L’appuntamento con Private Eyes è fissato per venerdì 23 dicembre con i primi due episodi in anteprima assoluta alle 21.05 su FoxCrime (canale 116 di Sky)