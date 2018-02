Johnny Hallyday, Sotheby's mette all'asta la leggendaria Iso Grifo

Johnny Hallyday, Sotheby's mette all'asta la leggendario Iso Grifo

Il 7 febbraio, a Parigi, RM Sotheby's venderà all'asta la leggendario Iso Grifo appartenuta alla rockstar Johnny Hallyday. La A3/C realizzata nel 1965 ha valutazione da 3 milioni di euro, secondo il giudizio degli esperti. Il modello esemplare B 0209 (l'ottavo delle dieci prodotte) usciì dall'officina nell'autunno del 1964 per essere consegnata in novembre a Parigi all'acquirente a Johnny Halliday. La prima immatricolazione fu temporanea, con la targa 7381 WW 75. Il 27 ottobre 1965 venne consegnata la targa definitiva 4958 RZ 75 al cantante francese. Da lì vari passaggi di proprietà sino a questa decisione di metterla all'asta da parte di RM Sotheby's

Johnny Hallyday, album postumo nel 2018: ecco i rumors

I fans di Johnny Hallyday sono in attesa per l'uscita dell'album postumo dopo la morte del cantante avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Le notizie sul disco non sono ancora certe, ma girano alcune indiscrezioni.

Le basi ritmiche sarebbero state realizzate a Los Angeles la scorsa estate, poco dopo la fine del tour "Vieilles Canailles" con Jacques Dutronc e Eddy Mitchell. La voce di Johnny Hallyday è stata registrata a Parigi in autunno per otto titoli. L'album, tuttavia, dovrebbe avere dieci tracce, due delle quali, forse, sarebbero strumentali. La registrazione degli archi è organizzata da Yvan Cassar a Londra. Il compositore, che ha collaborato con Johnny Hallyday per quasi vent'anni, è una figura ben nota nella canzone francese. Molti artisti gli devono parte della loro fama.

Per tenere alta l'attenzione, Maxim Nucci pubblica regolarmente video su Instagram che mostrano i progressi del progetto e la partecipazione di molti musicisti, tra cui il britannico Robin Le Mesurier, chitarrista rockstar dal 1994.

Il disco postumo dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2018, l'attesa è grande e le previsioni sono di un grande successo commerciale: dalla morte del cantante e in particolare sotto le festività di fine anno, diverse centinaia di migliaia di dischi firmati Johnny Hallyday sono stati venduti