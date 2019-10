Jovanootti si fa male al viso e mette il cerotto di Hello Kitty

''Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità, e lei me lo ha ricordato''. Con queste parole Jovanotti ha fatto sapere stamane ai fan di Instagram di una caduta occorsagli nei giorni scorsi, che gli ha provocato un taglio vicino all'occhio. Il cantante ha accompagnato il commento con una foto che mostra la contusione accanto all'occhio destro e due cerotti che coprono il taglio. Jova ha però tranquillizzato subito i followers: ''Non è niente, roba di sport, oggi tolgo i punti'', ha scritto.