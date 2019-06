JOVANOTTI, 63 OSPITI CONFERMATI AL JOVA BEACH PARTY 2019. E POI...

È finalmente svelato il programma dei vari appuntamenti del Jova Beach Party, che a partire dal 6 luglio animerà 15 litorali italiani per tutta l’estate.

Ad oggi sono 63 gli ospiti nazionali e internazionali confermati, provenienti da 23 Paesi di tutto il mondo, che in ciascuna tappa si alterneranno sul palco del Jova Beach, per una festa musicale che comincerà nel pomeriggio e andrà avanti fino a sera inoltrata.

Le prime due date del 6 luglio a Lignano e del 10 luglio a Rimini sono completamente SOLD OUT! Nessuna disponibilità di biglietti neanche presso il botteghino il giorno dello show: Trident, la società che organizza tutta l’attività live di Jovanotti, sconsiglia perciò di provare a venire sul luogo dell’evento. Sono ancora disponibili i biglietti per le altre date e a Lignano Sabbiadoro per la data del 28 Agosto. LE LINE UP TAPPA PER TAPPA

06 luglio - Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia sold out!

ALBERT MARZINOTTO (Italia)

BALOJI (Congo)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)

MELLOW MOOD (Italia)

PAOLO BALDINI (Italia)

SHANTEL (Germania)

BENNY BENASSI (Italia)

10 luglio - Rimini, Spiaggia di Rimini Terme sold out!

DJ RALF (Italia)

DUO BUCOLICO (Italia)

JUPITER & OKWESS (Congo)

MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)

ORCHESTRA GRANDE EVENTO (Italia)

ORKESTA MENDOZA (Arizona)

THE LIBERATION PROJECT (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

13 luglio - Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

ROCCO HUNT (Italia)

BOMBINO (Niger)

ENZO AVITABILE & I BOTTARI DI PORTICO (Italia)

SANGENNARO BAR (Italia)

THE LIBERATION PROJECT (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

16 luglio - Marina di Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi

BENNY BENASSI (Italia)

FATOUMATA DIAWARA (Mali)

DEVON & JAH BROTHERS (Italia, Nigeria)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

LOS WEMBLER’S DE IQUITOS (Perù)

NICKODEMUS (Stati Uniti)

20 luglio - Barletta, Lungomare Pietro Mennea

ACIDO PANTERA (Colombia)

BOOMDABASH (Italia)

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (Italia)

J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi, Spagna)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

MR RAIN (Italia)

SUD SOUND SYSTEM (Italia)

23 luglio - Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

ANTIBALAS (STATI UNITI)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

FORELOCK & ARAWAK (Italia)

GATO PRETO (Mozambico, Ghana, Portogallo)

PAOLO BALDINI (Italia)

RIVA STARR (Inghilterra)

27 luglio - Albenga, Spiaggia Fronte Isola

AFROTRONIX (Chad, Ghana)

BOMBINO (Niger)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

EX-OTAGO (Italia)

MANGABOO (Italia)

RKOMI (Italia)

30 luglio - Viareggio, Spiaggia Muraglione

THE DI MAGGIO CONNECTION (Italia)

GATO PRETO (Mozambico, Ghana, Portogallo)

MANGABOO (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

MERK & KREMONT (Italia)

IVREATRONIC (Italia)

SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)

03 agosto - Lido Di Fermo, Lungomare Fermano

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

CHARLIE CHARLES (Italia)

DJ RALF (Italia)

DUO BUCOLICO (Italia)

SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)

SELTON (Italia) - https://youtu.be/FLs7BjARXK8

VOODOO SOUND CLUB (Italia, Senegal, Tanzania)

07 agosto - Praia A Mare, Dino Beach Area

AFROTRONIX LIVE (Chad, Canada)

DEVON AND JAH BROTHERS (Italia, Nigeria)

GIORGIO POI (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

TARANTOLATI DI TRICARICO (Italia)

VOODOO SOUND CLUB (Italia, Senegal, Tanzania)

10 agosto - Roccella Jonica, Area Natura Village

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

47 SOUL (Palestina)

DUO BUCOLICO (Italia)

SANGENNARO BAR (Italia)

13 agosto - Policoro, spiaggia Torre Mozza

ALBOROSIE (Italia)

BALOJI (Congo)

I HATE MY VILLAGE (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

RANCORE (Italia)

TARANTOLATI DI TRICARICO (Italia)

17 agosto - Vasto, Area Eventi Lungomare

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

ALBERT MARZINOTTO (Italia)

ANDRO DJ (Italia)

BANTOU MENTALE (Congo)

PINGUINI TATTICI NUCLEARI (Italia)

TAKAGI & KETRA (Italia)

20 agosto - Lido degli Estensi, Arenile Porto Canale

ALBERT MARZINOTTO (Italia)

NU GUINEA (Italia)

RUMATERA (Italia)

SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

SHANTEL (Germania)

TONY ALLEN (Nigeria)

24 agosto - Marebbe, Cima Plan de Corones

BALLO (Italia)

PAOLO BALDINI + MELLOW MOOD (Italia)

RKOMI (Italia)

RUMATERA (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

28 agosto - Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

CLUB PARADISO (Italia)

MELLOW MOOD (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

DANIELE BALDELLI (Italia)

ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA (Italia)

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (Italia)

31 agosto - Viareggio, Spiaggia Muraglione

CLUB PARADISO (Italia)

ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)

DEE JAY MAZZZ (Italia)

SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)

BANTOU MENTALE (Congo)

THE DI MAGGIO CONNECTION (Italia)

WILLIE PEYOTE (Italia)

I biglietti per il Jova Beach Party sono disponibili su Ticket One

ATTENZIONE: Ciascun bambino, accompagnato da genitore o da chi ne fa le veci, DEVE avere un regolare titolo di ingresso previsto dalla legge e ha l’OBBLIGO DI PRESENTARLO ALL’INGRESSO DEL JOVA BEACH PARTY. Coloro che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la posizione dei propri bimbi, è indispensabile lo facciano al più presto visitando il sito https://www.tridentmusic.it/news/bambini-al-jova-beach-party-2019-tutte-le-info.html dove sono oramai quasi esaurite le disponibilità previste.