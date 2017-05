Jovanotti e Paolo Baldini come i Rolling Stones, inaugurazione del Red Bull Studio Mobile



Per l'inaugurazione del nuovo Red Bull Studio Mobile, uno studio di registrazione su ruote, Lorenzo Jovanotti, amico e assiduo frequentatore degli studi di registrazione Red Bull, ha scelto il verde e le colline della sua Toscana, per una session inaugurale di grande divertimento. Insieme a lui infatti in Val d'Orcia ha invitato Paolo Baldini, musicista e produttore specializzato di musica reggae e dub, molto noto e apprezzato anche all’estero, che con la sua musica ha conquistato anche la Jamaica.

Immersi nella natura, isolati dal resto del mondo, Lorenzo Jovanotti e Paolo Baldini hanno realizzato un esperimento musicale, riscrivendo e ri-arrangiando “Perché tu ci sei”, che esce dal Red Bull Studio Mobile “completamente nuovo”. Non un semplice remake ma una riscrittura ex novo, una seconda vita per uno dei trenta brani che componevano la tracklist del fortunatissimo Lorenzo 2015 CC (certificato cinque volte platino).

Dal confronto tra le loro esperienze personali, i loro talenti, e grazie all'influenza dell'ambiente naturale circostante è nata infatti una versione assolutamente inedita di “Perché tu ci sei”, suonato interamente da Lorenzo (che in questa occasione ha suonato anche la chitarra e la batteria) e registrato e mixato da Paolo Baldini, che ha così condotto Jova lungo nuovi sentieri musicali. Ad accompagnare Lorenzo in questa speciale occasione anche l’amico Riccardo Onori, musicista fiorentino con cui collabora da anni e i Mellow Mood, i gemelli friulani tra i protagonisti principali della scena reggae “made in Italy”.

Il racconto di queste incredibili giornate sarà disponibile da mercoledì 17 maggio su Red Bull TV, in un documentario breve che ripercorre il loro incontro e la genesi del pezzo.

I primi artisti ad aver intuito le potenzialità di uno studio di registrazione mobile sono stati i Rolling Stones, che alla fine degli anni 60 avevano costruito un proprio studio su quattro ruote, un banco mixer montato all'interno di un camion, per poter catturare la loro creatività ovunque volessero, a qualsiasi ora e in qualsiasi posto. Il Rolling Stones Mobile Studio ha fatto la storia della musica e della cultura pop ed è ora esposto in un museo a Calgary, in Canada.

Nel 2017 un altro capitolo si aggiunge a questa storia: il Red Bull Studio Mobile raccoglie il testimone e prosegue il viaggio, mettendo in strada un proprio studio di registrazione mobile pronto a macinare chilometri e veder nascere nuove canzoni, offrendo così l'opportunità ad artisti professionisti e musicisti emergenti di scrivere, suonare e incidere senza limiti di spazio e tempo alla propria ispirazione.



JOVANOTTI: "MI VIENE IN MENTE LO STUDIO MOBILE DEI ROLLING STONES..."



“Uno studio di registrazione mobile ha fascino perché evoca una mitologia rock ma soprattutto perché la musica nutre l'immaginazione di chi ci entra per fare musica – commenta Lorenzo- Mi viene subito in mente lo studio mobile dei Rolling Stones, con il quale sono state registrate anche Smoke on the Water dei Deep Purple e No Woman No Cry di Bob Marley. In questi tre giorni è stato davvero entusiasmante trovarsi a registrare in uno studio del livello tecnico che possiamo trovare a New York a Berlino o a Milano poi aprire la porta e avere intorno la vai d’Orcia. Una esperienza quasi psichedelica”



IL RED BULL STUDIO MOBILE



Il Red Bull Studio Mobile è uno studio di registrazione d’avanguardia su ruote, provvisto di tutto quello di cui deve disporre oggi uno studio di registrazione di altissimo livello: uno strumento multifunzionale grazie al quale si possono creare progetti originali e unici. Una presenza “mobile" della scena musicale italiana e internazionale. Un asset flessibile, trasportabile in giro per tutta l’Italia: un punto d’incontro innovativo e itinerante, un luogo diffuso nello spazio in grado di far incontrare le persone, che insieme potranno realizzare progetti e format innovativi, da quelli in piccola scala a quelli più grandi e complessi. All’interno del Red Bull Studio Mobile gli artisti locali e gli artisti internazionali possono far esplodere al massimo la loro creatività, in uno spazio perfetto per lavorare e sperimentare. Il Red Bull Studio Mobile è anche l’ambiente migliore per costruire un network creativo e collaborativo, facilitando lo scambio tra le diverse creatività della scena musicale italiana contemporanea e allo stesso tempo fare da ponte di passaggio con la scena internazionale. Il nuovo Studio Mobile entra a fare parte del grande network dei Red Bull Studios presenti in tutto il mondo: Amsterdam, Auckland, Città del Capo, Berlino, Los Angeles, Londra, New York, Parigi, San Paolo e Tokyo. Nel corso degli ultimi 10 anni il network è cresciuto sempre di più e solo nell’ultimo anno gli artisti che hanno suonato e registrato nei Red Bull studios sono stati più di 1500, per una produzione di oltre 2000 tracce.



RED BULL TV



Disponibile su desktop, smartphone, tablet, game console, streaming device e smart TV, Red Bull TV offre intrattenimento globale a tutti gli spettatori in cerca di ispirazione e l'accesso esclusivo ad eventi sportivi, festival musicali, film, documentari e innovative serie originali.