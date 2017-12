Jovanotti, Lorenzo live 2018: 12 serate al Forum di Milano e non solo

“Lorenzo Live 2018”, il nuovo tour di Jovanotti che debutta a Milano il 12 febbraio prossimo, si arricchisce di due nuovi appuntamenti. Dopo essere stato il primo tour con dieci date consecutive al Forum, si aggiungono infatti due nuovi show che chiudono il periodo milanese.

Trident Music infatti, a fronte dell’importante richiesta di biglietti, propone due ulteriori serate per i numerosi fan del capoluogo lombardo che ospiterà la prima nazionale del tour.

Al Forum di Assago quindi, alle già previste dieci serate, si aggiungono il 27 e il 28 febbraio. Per Milano il calendario è definitivo e non potranno essere aggiunte ulteriori date.

Dopo il successo di “Lorenzo negli stadi 2015” e del successivo “Lorenzo nei Palasport”, Jovanotti tornerà da febbraio a giugno 2018, con decine di appuntamenti nei Palazzi dello Sport.

Lo show sarà in dieci città italiane per lunghi periodi proprio per permettere un allestimento customizzato di ogni singolo Palazzo, sfruttando completamente le caratteristiche dello spazio e proponendo uno show unico, a 360 gradi. Uno spettacolo immersivo, avvolgente che inizia all’ingresso del Palazzo e che stupirà con un allestimento unico, sorprendente, completamente nuovo, mai visto prima.

“Stiamo lavorando allo “spirito” dei concerti che faremo, attraverso tutti i “mezzi di espressione” coinvolti (musica, visual, scenografia, tecnologia, suono, effetti speciali, spazio scenico, ecc.). Voglio fare il mio spettacolo migliore da sempre!”

Tra le prime indiscrezioni, Lorenzo ha confermato la collaborazione con Paul Normandale (http://www.lite-alt-design.com/Store/PaulNormandaleCV.pdf) light designer di alcuni tra i principali show internazionali, tra cui, fra gli ultimi, quelli di Paul Mac Cartney, Shakira, Depeche Mode, e Coldplay.

La super band di “Lorenzo live 2018” sarà composta da: Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone).

“La prima tranche di prove a Cortona è andata benissimo. Sembra proprio che i brani nuovi siano in scaletta da sempre e i brani del repertorio suonano nuovi come non lo sono mai stati prima”.

Sono 57 le date annunciate ad oggi per “Lorenzo live 2018”.

Dopo le dodici date annunciate al Forum di Milano per la prima volta in assoluto (dal 12 al 28 febbraio) , sono otto le serate attualmente previste a Roma (dal 19 aprile), nove a Firenze (dal 10 marzo). Il tour si completa con le tre tappe di Rimini (dal 3 marzo), quattro a Torino (dal 3 aprile), tre a Bologna (dal 13 aprile), due ad Acireale (8 e 9 maggio), e sei serate in uno speciale allestimento estivo all’Arena di Verona (dal 15 maggio). Lo show proseguirà poi il suo viaggio ad Eboli (il 25 e 26 maggio), poi ad Ancona (1 e 2 giugno) per poi spingersi verso qualche appuntamento in Europa: Stuttgart (16 giugno), Wien (19 giugno), Bruxelles (23 giugno), Londra (25 giugno), per chiudere a Lugano il 30 giugno prossimo.

“Vi faremo ballare, cantare, godere, emozionare, stancare, ridere, piangere, ricaricare, vivere. Stiamo provando un sacco di pezzi, suoneremo fino alla fine del mondo, partendo dall'ombelico”, ha dichiarato Jovanotti a margine della presentazione del suo nuovo album Oh,vita! che in sole due settimane ha già superato il traguardo del disco di platino.

Main sponsor del tour sono Intesa Sanpaolo – Sharing Music e Fiat.

Media partner del Tour è Radio Italia Solomusicaitaliana.