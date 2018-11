K - Dove il destino non muore, il nuovo libro thriller di Elisabetta Cametti

Elisabetta Cametti è tornata in libreria con il suo nuovo attesissimo romanzo "Dove il destino non muore", pubblicato da Cairo.

Un thriller contemporaneo che, coniugando magistralmente sentimento e avventura, attraversa il tempo per rispondere alla domanda su cui gli studiosi dibattono da sempre: perché Napoleone ha intrapreso la campagna d’Egitto, sapendo che ne sarebbe uscito sconfitto? Intrighi archeologici, cospirazioni, attentati e minacce si susseguono in una trama guidata dalla sete di verità, che porterà l'amata protagonista femminile dei libri di Elisabetta Cametti, Katherine Sinclaire, in un labirinto di conoscenze antichissime e di pericolosi segreti familiari.

Un viaggio tutto italiano che tocca alcuni angoli nascosti e misteriosi di Milano, Roma, Torino e dell'Isola d'Elba.

Come in tutti i suoi romanzi, soprattutto in questo, Elisabetta Cametti, opinionista sui casi di attualità e cronaca su Rai 1 e sulle reti Mediaset, si è fatta ispirare dai casi di cronaca e attualità più recenti che ha reso protagonisti della narrazione.

Giusto per fare un esempio, con nomi e modalità da fiction, l'autrice coglie l'occasione per parlare degli ultimi femminicidi consumati con l'uso dell'acido o del fuoco.

Torna inoltre a trattare un tema a lei sempre caro, quello animalista.

Elisabetta Cametti è al suo quinto libro dopo i primi due della serie K, K-I Guardiani della Storia e K - Nel Mare del Tempo e i primi due capitoli della Serie 29, Il Regista e Caino.