Kate Middleton topless richiesta choc per i fotografi. KATE MIDDLETON FOTO IN TOPLESS, IL CASO

Le foto del topless di Kate Middleton pubblicate nel 2012 rischiano di costare salate al magazine francese closer che le ha pubblicate. La duchessa di Cambridge e il marito William hanno chiesto 1,5 milioni di euro di danni e interessi al giornale, che all’epoca le mise in copertina.



Delle "multe molto alte" sono state richieste oggi dal tribunale di Nanterre contro due rappresentanti del settimanale Closer e due presunti paparazzi, processati per la pubblicazione nel 2012 delle foto rubate di Kate Middleton in topless. Le foto avevano fatto il giro del mondo e irritato la famgilia reale britannica.



L'affaire risale al 2012 con la pubblicazione, il 14 settembre su Closer, delle foto della duchessa di Cambridge in costume e a seno nudo nel Sud della Francia. Sulle immagini prese al teleobiettivo, la coppia stava prendendo il sole sulla terrazza di un lussuoso resort nel Luberon, il castello di Autet, proprietà del visconte Linley, nipote della regina. Gli scatti erano stati poi pubblicati in altri giornali europei, ma in Gran Bretagna la stampa ha fermamente difeso Kate e chiesto l'identità dei paparazzi.