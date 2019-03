Keith Flint è morto. Addio al cantante dei Prodigy

Il cantante dei Prodigy, Keith Flint è stato trovato morto a casa questa mattina. Aveva 49 anni e creà il gruppo nel 1990. Flint era la voce e l’immagine dei Prodigy, Liam Howlett l’anima e il cervello.

"Siamo stati chiamati riguardo le condizioni di salute a un indirizzo di Brook Hill, subito dopo le 8.10 del mattino" ha detto, proseguendo "siamo arrivati e purtroppo un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita e ne sono stati informati i parenti più prossimi. La morte non è stata trattata come sospetta e stiamo preparando tutte le informazioni da passare al coroner", ha detto un poliziotto al Guardian.

Keith Flint è stato una delle figure più note della musica dance mondiale grazie a singoli come "Firestarter", "Smack my bitch up" e "Breathe"