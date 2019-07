Kevin Spacey, giovane ritira accuse di molestie sessuali

Kevin Spacey, il giovane cameriere ritira l’accusa di molestie sessuali

Il giovane cameriere, William Little, che aveva denunciato Kevin Spacey di molestie sessuali, ha ritirato le accuse, rinunciando per sempre a rivalersi sull’attore in un tribunale civile. A dare la notizia è l’avvocato dell’uomo, senza però dare motivazioni sulla svolta inaspettata.

Kevin Spacey, la prima accusa di molestie era stata fatta dalla madre del giovane: Kevin avrebbe fatto ubriacare il ragazzo, mettendogli poi le mani nei pantaloni

William Little aveva accusato Kevin Spacey di averlo molestato sessualmente la notte del 7 Luglio 2016 nel locale dove lavorava, il Club Car di Nuntucket. La sua non è stata l’unica denuncia per molestie a carico del premio Oscar. Sono diversi infatti i colleghi uomini dell’attore americano, che hanno sollevato accuse senza però mai formalizzarle in Tribunale.

Il caso di William Little era stato aperto dalla madre del giovane, l’ex conduttrice tv Heather Unruh, la quale aveva raccontato in una conferenza stampa, che il figlio era stato palpeggiato nelle parti intime da Spacey. La Unruh aveva spiegato che William si era avvicinato all’attore sperando in un selfie, ma era poi fuggito a causa dell’atteggiamento di Spacey. Il giovane sarebbe stato ubriaco, a causa delle 5 birre e dei 3 whisky che l’attore gli aveva fatto bere. Secondo il racconto della madre, William si trovò stretto fra un muro ed un pianoforte per tre minuti, con le mani di Spacey nei pantaloni. L’azione sarebbe durata tre minuti.

"Non è un tempo lungo per una situazione cui non si acconsente?" aveva contestato l’avvocato dell’attore di House of Cards. "Mio figlio non immaginava certo di essere davanti a un predatore sessuale" aveva però urlato la madre.

Kevin Spacey: accuse di molestie sessuali ritirate senza dare i motivi

William Little ha rinunciato per sempre alla richiesta di risarcimento danni contro Kevin Spacey. L’avvocato che lo assiste non ha però dato spiegazioni per la decisione. Spacey dovrà comunque affrontare le accuse penali relative al caso. L’attore si era dichiarato innocente lo scorso gennaio.