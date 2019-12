Kiko Nalli malore: in ospedale per ‘Forti dolori al petto’-KIKO NALLI NEWS

Kiko Nalli malore: ricoverato in ospedale con “Forti dolori al petto”

Grande spavento per Kiko Nalli che è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un malore. L’ex gieffino, nonché ex marito di Tina Cipollari, ha avvertito forti dolori al petto, come ha rivelato Sabaudia Informa. Dolori che hanno portato la famiglia a pensare ad un infarto. Il 118 è intervenuto prontamente e lo ha trasportato in ospedale. Ecco come sta Kiko Nalli ora.

Kiko Nalli malore: come sta il fidanzato di Ambra Lombardo

“Sto bene, tutto apposto, solo un forte stress. Chi crede di vedermi cadere può mettersi l’anima in pace. Io mi rialzo sempre!”. Con queste parole Kiko ha rassicurato tutti i suoi fan mediante Instagram.

L’hair stylist è stato tenuto in osservazione per qualche ora. Gli esami effettuati hanno rivelato che non si trattava di un infarto, ma di un aumento della pressione causato dallo stress.

Solo due mesi fa, Kiko Nalli era stato aggredito per strada. Alcuni passanti, dopo averlo insultato mentre firmava autografi, lo avrebbero seguito e colpito con un tirapugni.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: continua la loro love story

Mentre Kiko ha voluto rassicurare i fan, la sua fidanzata Ambra Lombardo non ha invece commentato su Instagram. Dai primi rumors non è emerso se i due fossero insieme al momento del malore.

Ambra e Kiko si sono conosciuti durante la partecipazione al Grande Fratello, dove è scoccata la scintilla. La loro è una storia caratterizzata da qualche alto e basso. Nelle ultime interviste gli ex gieffini hanno però dichiarato che la storia procede regolarmente e non si è interrotta, come molti supponevano.

Anche Tina Cipollari ha ritrovato l’amore dopo la fine del matrimonio con Kiko. L’oponionista di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con Vincenzo Ferrara, un ristoratore toscano. Neanche Tina ha per il momento rilasciato commenti sul malore di Kiko Nalli.