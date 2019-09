Kledi Kadiu, una relazione con Maria De Filippi? Per questo è sparito dalla tv

Kledi Kadiu, una relazione con Maria De Filippi? Lui aveva iniziato nelle trasmissioni di Costanzo

Kledi Kadiu è un famoso ballerino albanese, divenuto noto al pubblico di canale 5 grazie al talent Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è approdato nel programma quando si chiamava ancora “Saranno famosi” ed ha subito fatto breccia nei cuori di milioni di telespettatrici. In realtà Kledi iniziò la sua carriera televisiva a “Buona domenica”, condotto da Maurizio Costanzo. Fu subito notato da produttori e conduttori televisivi, fra i quali Maria De Filippi, con la quale il ballerino strinse una profonda amicizia.

Già durante Amici qualcuno aveva notato il forte legame tra la moglie di Costanzo e Kledi, ma nessuno aveva mai confermato il presunto flirt. Ecco ora ripresentarsi il gossip che giustificherebbe l’allontanamento di Kledi Kadiu dalla tv italiana.

Kledi Kadiu, una relazione con Maria De Filippi? Lui sparito dalla tv per questo

Durante l’esperienza in qualità di ballerino professionista, Kledi Kadiu e Maria De Filippi si legarono sempre di più. Il ballerino si affermò professionalmente fino a diventare giudice all’interno dello stesso talent. Kledi partecipò a diversi programmi di Maria De Filippi, fra i quali "C’è posta per te", in cui si cimentò in un balletto sensuale con la conduttrice.

Nonostante il successo e nonostante fosse molto amato dal pubblico, Kledi sparì improvvisamente dalla tv italiana. In seguito a questo distacco sono riemerse alcune voci che circolavano qualche anno prima. Come rivela Velvet Gossip, c’è chi vociferava che durante il talent Amici, Maria e Kledi passassero molto tempo insieme, “forse troppo. Nessuno ha però mai rilasciato dichiarazioni in merito.

Kledi Kadiu, una relazione con Maria De Filippi? Oggi è sposato e ha una figlia

Oggi Kledi Kadiu è sposato e ha una figlia. Il ballerino ha fondato una scuola di danza, dove insegna regolarmente e di cui è direttore. Kledi continua a ballare sui più importanti palchi internazionali.