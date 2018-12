L'Amica Geniale censurata, ma l'intensità della giovane attrice salva la scena

L'Amica Geniale, trionfo di ascolti per la terza settimana consecutiva, è stata censurata dalla Rai, precisamente in una scena del sesto episodio andato in onda ieri sera, dal titolo L'Isola.

La scena in questione vede, in vacanza a Ischia, la sedicenne Elena Greco (Lenù) subire la violenza di Donato Sarratore, padre di Nino, il ragazzo di cui è innamorata. Una sequenza piuttosto forte, trasmessa per intero sul canale statunitense HBO, e invece tagliata da Rai1.

Complici le sforbiciate qua e là, i telespettatori italiani hanno visto soltanto la telecamera indugiare sul volto sgomento e piangente di Lenù, interpretata magistralmente dalla giovane Margherita Mazzucco, la cui intensità e immedesimazione nel personaggio sono riuscite comunque a "salvare" la scena tanto da far risultare impercettibili i tagli. Tanto, paradossalmente, da rendere del tutto superflue le parti eliminate per pudore.

Lo sguardo della giovane Margherita, quegli occhi resi vacui dalla violenza che sta subendo e che, paradossalmente, ritiene di aver innescato lei stessa, basta da solo a evocare l'orrore di uno stupro (di una minorenne da parte di un amico di famiglia, per giunta padre del proprio innamorato), a ennesima riprova che il casting de L'Amica Geniale è uno dei principali motivi del successo della serie diretta da Saverio Costanzo.

Un volto neorealista, quello di Margherita Mazzucco, così come quello di tutti i suoi colleghi attori e attrici che recitano nell'opera televisiva tratta dai libri di Elena Ferrante. Un volto che, in sé e per sé, vale mille immagini, mille sequenze, mille scene, mille riprese, mille dialoghi.

Un volto che è "puro cinema" come avrebbe detto Alfred Hitchcock. Puro cinema come quel capolavoro moderno che è L'Amica Geniale di Saverio Costanzo.