L'ascesa di Camilla Ferranti, convincente "cattiva" della Dottoressa Giò

Bella, brava, intelligente e innamorata: Camilla Ferranti è un autentico concentrato di doti, una più spiccata dell'altra. L'attrice ternana quarantenne, che però ne dimostra almeno dieci in meno, è attualmente sugli schermi televisivi con La Dottoressa Giò, la fiction che vede Barbara D'Urso tornare alla recitazione dopo vent'anni, e che non ha perso l'appeal sul pubblico, tanto da ottenere infatti buonissimi ascolti al suo esordio domenica 13 gennaio.

Nel ruolo della dottoressa Anna Torre direttrice sanitaria dell'ospedale nel quale lavora la ginecologa Giorgia Basile (Barbara D'Urso), Camilla si rivela del tutto convincente, bucando letteralmente lo schermo nel ruolo della "cattiva" della fiction, malgrado nella vita sia a detta di tutti una persona adorabile.

Dopo aver esordito en passant nel programma Uomini e Donne, in cui sfoggiava una chioma biondissima, Camilla Ferranti - laureata in Scienze Politiche, diplomata in balletto classico e provienente da un'ottima famiglia - ha preso seriamente l'impegno della recitazione, studiando con costanza e determinazione ed è diventata un'apprezzatissima attrice capace di interpretare le parti più disparate, risultando sempre perfetta per il ruolo. Nella Dottoressa Giò, la recitazione di Camilla è giocata tutta sugli sguardi, sulle espressioni del viso e sull'enunciazione delle battute, sempre misurate nei toni ma spesso taglienti come lame di coltelli. Ghiaccio bollente, insomma, come le dark lady care ad Alfred Hitchcock. Ghiaccio bollente che, sul set, oltre a conquistare i colleghi e le colleghe, ha fatto sciogliere il cuore di Christopher Lambert, che nella fiction interpreta il professor Sergio Monti arcinemico di Giò. Camilla e Christopher, nel backstage galeotto della Dottoressa Giò, e sotto le premurose e benevole ali di Barbara D'Urso, si sono innamorati perdutamente e dovrebbero convolare a nozze fra qualche mese, ad aprile.

Un autentico colpo di fulmine, dunque, scattato durante le riprese, tanto da rendere credibilissime le scene che Camilla condivide con Christopher, tra i quali sprizzano autentiche scintille ogni volta che i due appaiono assieme sullo schermo. Questioni sentimentali a parte, è una grande prova attoriale, quella di Camilla Ferranti nella Dottoressa Giò, prova che ha attirato l'attenzione di molti addetti ai lavori, anche illustri, e che nel prossimo futuro potrebbero portarla sul grande schermo. La bella, brava e innamorata Camilla, intanto, si gode il momento magico professionale che la vede protagonista e ovviamente l'amore con il bel Christopher, stregato dal fascino della bella, brava e sensuale attrice italiana.