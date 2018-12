La Belva Chirico si confessa: "Ho amato un uomo di 76 anni. E con Salvini..."

La Belva Annalisa Chirico si racconta a tutto tondo nel programma a lei più congeniale, ovvero Belve (per l'appunto), condotto da Francesca Fagnani e in onda sul Nove stasera, venerdì 21 dicembre, alle ore 22,45 .

Dopo aver pungolato Alfonso Signorini e Nunzia De Girolamo, la brava Fagnani si cimenta nell'intervista a Giorgia Meloni e, per l'appunto, ad Annalisa Chirico, celebre giornalista del Foglio finita ultimamente nell'occhio del ciclone per la sua "relazione pericolosa" (di amicizia e stima reciproca) con il vicepremier Matteo Salvini, acerrimo nemico dell'altro Matteo con il quale la bionda cronista è molto in confidenza, ovvero Renzi.

La Chirico, nota estimatrice di uomini con molti anni sulle spalle (e con molti soldi nel portafoglio) racconterà alla Fagnani la sua storia d'amore con Chicco Testa (maggiore di lei di 34 anni) con cui ha avuto un rapporto sentimentale quando lei ne aveva 25 (pur ammettendo di aver avuto precedentemente un amante di 76 anni), quindi la sua frequentazione con Luca Di Montezemolo.

Nell'intervista alla Fagnani, senza peli sulla lingua, la belva Annalisa confesserà anche di essere "spregiudicata" nonché disposta a "darsi" a un uomo per ottenere scoop o favori, quindi commenterà la foto intima pubblicata da Elisa Isoardi a letto con Salvini. Per stima del quale, la Chirico sarebbe anche disposta a candidarsi nelle file della Lega, "per riformare la giustizia".

Questi solo alcuni spunti di un lungo colloquio senza filtri e senza tabù, le cui imperdibili rivelazioni più piccanti e audaci - e ve ne sono tante - potremo conoscere stasera sul Nove nel programma Belve alle 22,45.