La Capannina, Forte dei Marmi festeggia i 90 anni dello storico locale

Ad un anno dalla scomparsa del regista Carlo Vanzina, torna al cinema, in versione restaurata, il film cult del regista romano, Sapore di mare. Nello stabilimento balneare Il Cavallone (Viale Bernardini 722) di Lido di Camaiore, dove il film è stato in parte girato, sabato 20 luglio, alle ore 22.00 Mediateca Toscana, in collaborazione con Cineteca di Bologna e Dean Film, partner dell'evento, presenterà la versione restaurata a partire dai negativi, immagini e suono originali, riportati a nuova vita nel laboratorio dell’Immagine Ritrovata. Sarà l'unica apparizione in Toscana, quella di sabato 20 luglio, per l'iconico film sull'estate anni Sessanta, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi in vacanza a Forte dei Marmi, con le loro avventure e i loro amori. La proiezione - in linea con la rassegna Cinemare Versilia che si svolge da qualche anno sulla costa toscana - sarà del tutto speciale, godibile con i piedi nella sabbia e lo schermo posizionato di fronte al bagnasciuga: a precederla sarà l'incontro con il fratello di Carlo, lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina, l'attore Enio Drovandi e Adriano De Micheli, della casa di produzione Dean Film. Su prenotazione, si potrà anche cenare in zona riservata con menù a prezzo fisso e vedere comodamente il film seduti a tavola. Fervono intanto i preparativi per il compleanno de La Capannina di Franceschi, il mitico locale dove ormai da 15 anni a questa parte, Jerry Calà ripercorrerà a suon di musica la storia delle più belle canzoni italiane e non solo. Monologhi esilaranti e grande coinvolgimento del pubblico, che non smette mai di cantare. Ingredienti chiave dell'appuntamento cult per eccellenza, in cui l'artista, sfodera le migliori hit della sua carriera in uno spettacolo ricco di emozioni e coronato da un pizzico di nostalgia. Le celebrazioni dei 90 anni della Capannina, era il 15 agosto del 1929 quando Achille Franceschi inaugurò un locale in un vecchio capanno sulla spiaggia di Forte dei Marmi diventato negli anni simbolo della riviera versiliese, inizieranno sabato 20 luglio alle ore 19 (su invito) per la presentazione del libro 'La Capannina di Franceschi - da Achille Franceschi a Gherardo Guidi. 90 anni di un mito' (Gruppo Editoriale, pagg.144, 25 euro) una pubblicazione con oltre 130 fotografie e documenti, che vuole ripercorrere i momenti più rappresentativi di questi primi novanta anni di attività che hanno fatto la storia dell'intrattenimento e del divertimento in Italia. In 90 anni di storia sono passati dallo storico locale proprio tutte le più importanti famiglie della nobiltà e dell’imprenditoria italiana. In primis gli Agnelli, che trascorrevano l’estate nella villa di famiglia su viale Morin, trasformata dagli anni Settanta in un hotel di lusso, e poi le famiglie nobiliari quali Rospigliosi, Borromeo, Corsini, Antinori, Pacelli, Giovanelli, Marconi, Ferrajoli, Rucellai, Fabbricotti, Canevaro di Zoagli, Ruffo di Calabria con la Regina Paola dei Belgi che proprio a Forte dei Marmi è nata. E di nobiltà se ne intende molto il pr fiorentino Gianni Mercatali, titolare dello Studio Mercatali, che in un quarto di secolo ha fatto sfilare sulle spiagge di Forte dei Marmi, contesse, marchese, duchesse e principesse per il blasonatissimo concorso enogastronomico “A Tavola sulla Spiaggia". Ogni anno, una giuria composta da giornalisti, ristoratori, produttori di vino e opinion leader giudica signore, ma da qualche anno anche i signori, che presentano dei piatti estivi da consumare principalmente sulla spiaggia, proprio come si faceva una volta sulle spiagge della Versilia. In attesa del concorso di quest’anno, che ormai come da tradizione si svolgerà il giovedi 22 e venerdi 23 agosto con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, il pr fiorentino ha convocato la prossima settimana la raffinatissima clientela di Procacci Firenze di via Tornabuoni per l’opening della nuova “boutique del gusto” Procacci Forte dei Marmi in piazzetta dei Marmi, dove gli invitati avranno la possibilità di assaggiare i panini tartufati, famosi in tutto il mondo, insieme allo champagne Perrier-Jouet. In attesa del compleanno della Capannina sarà celebrato con un programma di eventi e tanti ospiti che culmineranno mercoledì 21 agosto con la madrina della serata Manuela Arcuri, affiancata da Jerry Calà.