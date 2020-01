La Compagnia, parte la nuova stagione alla Casa del Cinema della Toscana

Il grande cinema a La Compagnia di Firenze. Parte la nuova stagione 2020 nella Casa del Cinema della Toscana che rafforza il proprio ruolo con grandi film e grandi registi. Nel programma Andrej Tarkovskij e Andrej Konchalovsky, il cinema di Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Nicholas Winding Refn, M. Night Shyamalan, una retrospettiva deicata a tutti i film di Federico Fellini nel centenario dalla nascita. Il film Pinocchio di Matteo Garrone, gli incontri con gli attori toscani Massimo Ceccherini e Maurizio Lombardi, i documentari e festival internazionali, le proiezioni per le scuole, gli incontri con i registi italiani e internazionali, le lezioni di storia del cinema. Il ricco programma de La Compagnia, la Casa del Cinema della Toscana, inizia nel 2020 con l’anteprima del film Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera Lunedì 13 gennaio (ore 21.00). Realizzato dal figlio del grande regista russo, Andrej A. Tarkovskij, che sarà presente in sala, il film è stato presentato nella sezione Venezia Classici Documentari della 76esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Tarkovskij, ha lasciato in tutto otto pellicole, considerate dei capolavori del cinema di tutti i tempi, ancora oggi oggetto di studio e ricerca. Il film lascia la parola al regista stesso, ai suoi ricordi, al suo sguardo sull’arte; alle sue riflessioni sul destino di un artista e sul senso dell’esistenza umana con rarissime registrazioni audio e inedite poesie di Arsenij Tarkovskij, padre del regista considerato uno dei più grandi poeti russi del Novecento, che con la sua opera ha influenzato profondamente il cinema del figlio. Autore di Andrej Rublev, Solaris, Lo Specchio, Stalker, Andrej Tarkovskij ha avuto uno stretto rapporto con la Toscana: in Val d'Orcia aveva girato uno dei suoi principali film, Nostalghia, mentre a Firenze aveva trovato una seconda patria, dopo essere fuoriuscito dall'Unione Sovietica, dove il suo cinema non era ben visto. L'anteprima del 13 gennaio del film Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera, aprirà la rassegna dedicata al celebre regista russo, che si terrà dal 15 al 19 gennaio, e che vedrà in programma le principali pellicole da lui realizzate: L’infanzia di Ivan (14/01, ore 17.00), Nostalghia (16/01, ore 18.45), Solaris (17/1, ore 18.00), Sacrificio (18/1, ore 21.00), Lo Specchio (19/1, ore 19.00). Per la rassegna Splendidi cinquantenni ecco Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, Nicholas Winding Refn e M. Night Shyamalan, che oltre ad essere registi di fama internazionale hanno in comune di essere nati nel 1970 e far parte di una generazione di cineasti che ha innovato il cinema, dagli anni '90 in poi. Saranno loro i protagonisti da lunedì 20 gennaio, fino a giugno. Di Christopher Nolan verranno proposti Memento (20 gennaio), The Prestige (3 febbraio), Interstellar (17 febbraio); di M. Night Shyamalan, Il sesto senso (9 marzo), E venne il giorno (16 marzo), The Visit (30 marzo); di Nicholas Winding Refn, Bronson (6 aprile), Drive (20 aprile), The Neon Demon (27 aprile), di Paul Thomas Anderson, Boogie Nights (17 maggio), Il petroliere (26 maggio), Il filo nascosto (8 giugno). Martedì 28 gennaio è prevista la Masterclass con Andrej Konchalovsky, autore de Il Peccato; Si parte alle ore 9.00, con la proiezione del film dedicata alle scuole e organizzata nell'ambito del programma regionale di educazione alle immagini, Lanterne Magiche. Il film è incentrato sulla vita di Michelangelo Buonarroti e girato in buona parte a Carrara e in altre location toscane. Si prosegue alle 15.00 con la Masterclass del regista russo, aperta a tutti e a ingresso libero. Alle 21.00, nuova proiezione del film Il Peccato, aperta al pubblico. Mercoledì 29 gennaio, l’incontro con Massimo Ceccherini e Maurizio Lombardi interpreti di Pinocchio di Matteo Garrone. Si parte alle ore 9 con la proiezione per le scuole del film Pinocchio, di Matteo Garrone. Alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, proseguono le proiezioni del film per il pubblico. Alla proiezione delle 21.00 saranno presenti in sala, per incontrare il pubblico, l'attore e sceneggiatore Massimo Ceccherini e l'attore Maurizio Lombardi. Tra le anteprima da segnalare per il 2020 Kemp, my best dance is yet to come, giovedì 6 febbraio alle ore 21.00 alla presenza del regista Edoardo Gabbriellini. Il documentario racconta l'ultimo anno di vita di Lindsay Kemp a Livorno, tra memorie e tentativi di mettere in scena il suo ultimo spettacolo dedicato a Nosferatu. Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax, documentario sostenuto da Toscana Film Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con la regia di Giancarlo Soldi. Si tratta di un viaggio alla ricerca del personaggio di Valentina e del suo creatore. La proiezione si terrà alla presenza del regista, giovedì 13 febbraio, alle ore 21.00. Caterina, di Francesco Corsi, ritratto inedito di Caterina Bueno, etnomusicologa, cantante e “raccattacanzoni” fiorentina che, a partire dagli anni ‘60, portò all’attenzione del grande pubblico il prezioso patrimonio di canti e tradizioni musicali del nostro paese. Presentato all’ultima edizione del Festival dei Popoli, il documentario Caterina arriva in programmazione a La Compagnia, e sarà introdotto in sala del regista sabato 15 febbraio, alle ore 21.00. Show me the picture – the story of Jim Marshall, documentario sul fotografo delle rockstar, Jim Marshall, che con i suoi scatti è diventato a sua volta una star. Suo lo scatto di Jimi Hendrix che dà fuoco alla chitarra al Monterey Pop Festival e di Johnny Cash che mostra il dito medio a San Quentin. Il documentario sarà in programmazione da marzo. Prende il via a marzo la nuova stagione di festival internazionali, a cominciare da Firenze Archeofilm (11 – 15 marzo), il Festival Internazionale del cinema di archeologia, arte ambiente, organizzato dalla rivista Archeologia Viva (Giunti Editore); dal 19 al 26 marzo, arriva a La Compagnia la 18esima edizione del Florence Korea Film Festival, organizzato dall'associazione Taegukgi e diretto da Riccardo Gelli, che porta a Firenze una selezione di film dalla Corea del Sud; dal 1° al 5 aprile, sarà la volta dell'11esima edizione di Middle East Now, festival di cinema e cultura contemporanea sul Medio Oriente, proposto dall'Associazione culturale Map of Creation e diretto da Roberto Ruta e Lisa Chiari. Tutta dedicata a Federico Fellini, nel centenario della nascita, la retrospettiva completa delle sue opere ad ingresso gratuito, da Luci del varierà, del 1950 a La voce della luna, del 1990, per ripercorrere l'intero percorso artistico di uno dei più grandi maestri del cinema di tutti i tempi. In collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale.