La Gabbia hot, Malena e le immagini hard in diretta tv. MALENA SHOW SU LA7

La Gabbia Open su La7 vede protagonista Malena La Pugliese, la pornostar reduce dall'Isola dei Famosi si è presentata allo studio di Gianluigi Paragone con un vestitino bianco molto sexy.



Dopo la mezzanotte Paragone ha mostrato stralci di video spinti per adulti. Le immagini hot proposte dopo mezzanotte a La Gabbia Open, con Malena presente, erano assloutamente pixellate, ma comunque si capiva e intuiva molto tanto che alla fine lo stesso Paragone ha tenuto a spiegare. "Abbiamo mandato in onda programmi molto forti, è stata un provocazione". Scopo della puntata de la Gabbia era denunciare la facile reperibilità online dei contenuti hard, spesso accessibili anche ai minori.



"Io stessa sono rimasta sorpresa perché pensavo che il mio personaggio fosse conosciuto per l’Isola dei Famosi - ha spiegato Malena a La Gabbia di Gianluigi Paragone - invece adesso mi rendo conto che ci sono ragazzini a partire dagli otto anni che sanno benissimo quello che è il mio lavoro. Non c’è niente di male nel mio lavoro, ma non penso che sia qualcosa che un bambino può vedere".



Susanna Messaggio, ospita a La Gabbia, è stata protagonista di un battibecco con Malena e l'ha attaccata. "Se una donna è donna vera non la fa la pornografia, credimi", ha sbottato. Per poi definire la scelta professionale della porno star dettata da "problemi di affettività". " Non esiste (…) Non hai rispetto di te stessa - ha proseguito - io andrei da un bravo psichiatra e gli chiederei: ‘perché ho un lavoro serio e devo andare a fare una schifezza con non so chi?’. Ma che lavoro è?"“