La passione di Simona Ventura: Supersimo si racconta senza filtri su Rai3

Simona Ventura si mette a "nudo". E lo fa di fronte alle telecamere di Rai3 affidandosi all'arte maieutica di Marco Marra nel programma La Mia Passione in onda alle 20.30 su Rai3 il sabato.

Supersimo è un personaggio prorompente dal carattere ricco di sfaccettature, alla mano ma non certo accomodante, e con una lunga e quasi romanzesca storia da raccontare.

La sua carriera è stata costruita sulla tenacia, sulla volontà e sulla grinta, un trinomio che ha portato una semplice ragazza di Bentivoglio, in provincia di Bologna, e poi cresciuta a Chivasso, Torino, a diventare una delle colonne portanti della televisione italiana negli ultimi vent'anni. Un'ascesa non certo fulminea, perché di gavetta Simona ne ha fatta parecchia, e costellata di delusioni, cadute e pugnalate alle spalle, come in ogni vita da romanzo che si rispetti. Ma disseminata anche di tanti trionfi e successi.

Ingredienti che fanno dell'incontro di Marco Marra con Simona Ventura uno degli appuntamenti imperdibili di questa estate 2019 appena iniziata. E allora tutti sintonizzati alle 20.30 su Rai3, sabato 22 giugno, per scoprire la passione di Simona Ventura con tanti aneddoti mai rivelati prima sulla vita e sulla carriera della spumeggiante conduttrice.