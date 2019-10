‘La regina Elisabetta sta male?’: Meghan Markle compie un gesto che spaventa

‘La regina Elisabetta sta male?’: il gesto di Meghan Markle che ha fatto preoccupare i sudditi-ROYAL FAMILY NEWS

Un recente gesto di Meghan Markle ha fatto spaventare i sudditi che ora temono per la salute della regina Elisabetta. Secondo quanto riportato dal Sun, Meghan Markle avrebbe messo nel bagaglio preparato per il tour in Africa un abito nero, che dovrebbe indossare nel caso di morte della Regina.

‘La regina Elisabetta sta male?’ Ecco la verità sul gesto di Meghan Markle-ROYAL FAMILY NEWS

Questa notizia avrebbe fatto preoccupare moltissimo i fan. Tuttavia il gesto ha una motivazione ben precisa. I membri della famiglia reale devono sempre portare un abito nero in valigia quando viaggiano. Questo per essere pronti nel caso di morte della regina Elisabetta.

‘La regina Elisabetta sta male?’ Quando morì suo padre lei dovette aspettare in aereo

Nel 1952, quando morì il padre della Regina, re Giorgio VI, lei e il Prinicipe Filippo erano in Kenya. Dopo che l’aereo atterrò, la Regina aspettò in aereo che le portassero l’abito nero da indossare.