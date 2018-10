La storia a processo: Marco Pannella Colpevole o innocente? Il verdetto

Ieri lunedì 29 ottobre Al Teatro Manzoni di Milano, ha debuttato con successo Marco Pannella Colpevole o innocente?, il primo appuntamento della nuova stagione del format Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia® Colpevole o Innocente? ideato e curato da Elisa Greco, giunto alla decima edizione.

Una serata unica che ha richiamato l’attenzione di un vasto e variegato pubblico, attirato dal fascino del protagonista Marco Pannella, leader carismatico del Partito Radicale, al centro della politica italiana nella prima e seconda Repubblica.

Il pubblico, partecipativo e passionale, ha ascoltato le personalità in scena che, a braccio, hanno esposto e analizzato i capi d’accusa che possono essere così sintetizzati:

“Attentare alla Costituzione materiale e morale dello Stato, in occasione di manifestazioni in pubblico o aperte al pubblico volte ad introdurre nell’ordinamento italiano istituti o legittimare comportamenti del tutto estranei alle nostre storiche tradizioni ed Istituzioni, come, ad esempio, legalizzare il divorzio, l’aborto, la droga libera, i matrimoni gay e l’eutanasia, utilizzando, a volte, a tal fine anche atti violenti quali innumerevoli minacce di suicidio attraverso il c.d. sciopero della fame; imbarbarendo il modo di fare politica sia con i ricordati scioperi della fame, sia con la sua ingiustificata aggressività verbale, sia con comportamenti istrioneschi e vere e proprie pagliacciate”.

Introdotti dalla curatrice del Processo, Elisa Greco, che ha cosi commentato il voto popolare: “Un verdetto che ribadisce come la figura di Pannella, indipendentemente da quanto gli scenari politici siano mutati, abbia sempre una sua centralità nel comune sentire e quanto la sua passione conservi sempre la sua forza”

si sono confrontati in un acceso e coinvolgente dibattito il Pubblico Ministero interpretato da Mario Giordano e l’Avvocato della Difesa Annamaria Bernardini De Pace moderato dal magistrato Filippo Grisolia, già Presidente di sezione penale del Tribunale di Milano, nel ruolo di Presidente della Corte.

Pierluigi Vercesi si è calato perfettamente nel ruolo di Pannella, raccontando aneddoti e momenti di vita vera del leader radicale, sostenendo che sia uno dei pochissimi politici dei quali si ricordano i risultati conseguiti “come fu per le case popolari voluto da Amintore Fanfani”.

Altrettanto appassionata sono state le testimonianze di Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e del giornalista e scrittore Carlo Maria Lomartireper l’accusa e Pierfrancesco Majorino la difesa.

Tra le sorprese della serata la testimonianza di Matteo Angioli e Laura Hart, due ferventi radicali che hanno assistito il loro leader negli ultimi dolorosi mesi della sua vita chiamati a testimoniare per la difesa.

Dopo un processo che ha ripercorso alcune delle tappe più significative della vita politica italiane degli ultimi cinquant’anni, la giuria, rappresentata dal pubblico in sala, ha espresso il suo verdetto: Marco Pannella è stato giudicato innocente, con una votazione ad ampia maggioranza.

Personaggi e Protagonisti: incontri con la Storia® Colpevole o Innocente? è patrocinato dall’Associazione Nazionale Magistrati di Milano e dall’Ordine degli Avvocati di Milano. Si ringrazia per l’affettuoso sostegno DATASTAMPA, per il supporto sulla difesa del diritto d’autore Studio legale Minalegal Mina Lanfranconi & Associati, per la comunicazione e media relation The Hive Project.