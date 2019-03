La TV è un pianto: nei talk show è gara a chi lacrima di più

L'ultima in ordine di tempo è stata Cristina Parodi ieri pomeriggio, nel programma La Prima Volta. La signora Gori si è abbandonata a un pianto commosso lacrimando a profusione. Lecito domandarsi se stesse pensando ai dati di ascolto in picchiata, battuta sonoramente com'è ogni settimana da Domenica Live e dalla sua padrona di casa Barbara D'Urso.

Barbarella che, dal canto suo, quanto a pianti a favore di telecamera non ha nulla da insegnare a nessuno, visto che si commuove spessissimo (con la differenza che, nel suo caso, lo share s'impenna, ma tant'è.) L'altra signora della domenica Mara Venier si è fatta anch'ella qualche piantarello, lasciando addirittura lo studio sopraffatta dall'emozione.

La regina delle piagnone è però senz'altro Caterina Balivo, che lacrima una puntata di Vieni da Me sì e due anche, e la stessa Francesca Fialdini non lesina lacrime alla Vita in Diretta. Così come Elisa Isoardi alla Prova del Cuoco. Anche nel caso delle tre showgirl, ci sarebbe da domandarsi se i piagnistei si riferiscano alle non esattamente entusiasmanti prove Auditel dei loro programmi. Ma a parte questo dettaglio, senza accorgercene, dalla Tv del dolore siamo passati alla Tv del pianto, con occhi lucidi, mascara colanti e visi stravolti quasi ogni giorno su ogni canale televisivo, pubblico o privato.

Ma già avvertiamo il fiato sul collo di accuse di sessismo, e così ci affrettiamo a sottolineare che anche i maschietti ci cascano, come Gerry Scotti a C'è Posta per Te qualche settimana fa.

E a proposito di C'è Posta per Te, un solo personaggio sembra avere un cuore di pietra ed essere quasi impenetrabile alla commozione. Parliamo di Maria De Filippi, che ha fatto delle lacrime altrui un redditizio veicolo di successo e strapotere personale, e il tutto versandone poche e in rarissime occasioni, malgrado da anni e anni faccia commuovere tutto il mondo, Hollywood compresa (come Julia Roberts nell'ultima puntata). Prendano nota le piagnone e i piagnoni televisivi.