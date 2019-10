La7, arriva L'ingrediente perfetto con Roberta Capua e Gianluca Mech

Arriva L’ingrediente Perfetto, il nuovo programma settimanale di cucina in onda dal 13 ottobre, tutte le domeniche, alle 11.00, su La7, condotto da Roberta Capua con la partecipazione dell’esperto di alimentazione Gianluca Mech. Qual è l’ingrediente perfetto? La salute ed il benessere nei nostri piatti! Ogni domenica, nella splendida cornice di una serra immersa nel verde della campagna romana, l’elegante Roberta Capua ci aprirà le porte della sua cucina per svelarci, di volta in volta, i suoi “ingredienti perfetti” per la preparazione di piatti semplici, gustosi e naturalmente sani, perché la salute inizia a tavola!

Ogni “ingrediente perfetto” sarà introdotto da un breve servizio filmato sul territorio che ne racconterà la storia, la filiera produttiva e qualche piccola curiosità. Il “benessere” e la “salute a tavola” saranno il fil rouge del programma che avrà al suo interno un focus di approfondimento con il guru della dieta chetogenica Gianluca Mech. In questa rubrica, Roberta e Gianluca, partendo sempre dalla presentazione di un “ingrediente perfetto”, si cimenteranno nella preparazione a quattro mani della vera “ricetta della salute”, raccontando di ogni ingrediente le virtù benefiche. L’ingrediente perfetto un programma di Elio Bonsignore prodotto in esclusiva per La7 dalla Me production.