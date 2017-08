La7, Giletti al posto di Paragone da ottobre

Massimo Giletti sempre più vicino a La7. Le voci crescono giorno dopo giorno. Nelle scorse ore l direttore generale della Rai, Mario Orfeo ha ritirato ufficialmente la proposta fatta all'ormai ex conduttore delle tv di Stato, avendo ritenuto che sia scaduta dopo non aver ricevuto sin qui alcuna risposta. E allo stesso tempo la sensazione generale è che Giletti sia a un passo dalla fumata bianca per passare nella tv di Urbano Cairo. Addirittura secondo Dagospia, l'annuncio dell'affare con LA7 dovrebbe arrivare già giovedì.



Massimo Giletti a LA7: talk show al posto di Paragone e poi la domenica pomeriggio



Massimo Giletti da ottobre potrebbe prendere il posto della Gabbia di Gianluigi Paragone nel palinsesto di La7. Per lui è pronto il venerdì in prima serata e avrebbe già ottenuto l'assunzione di "12 redattori per la trasmissione del venerdì sera, 5 inviati, 5 al desk e due a disposizione del conduttore". Però è che in un secondo momento dovrebbe essergli affidata la domenica pomeriggio, una fascia molto cara al conduttore piemontese che aveva mal digerito la decisione della Rai di togliergli l'Arena con cui aveva fatto molti record d'ascolti. E dire che nei giorni scorsi si era tanto parlato di un Giletti a Mediaset al fianco di Barbara D'Urso a Domenica 5.