La7, in prima tv arriva Il Professor T. - L'originale

Da domani 10 novembre in prime time alle 21.15, arriva in prima tv su La7 la serie originale del Professor T., il crime belga ideato da Paul Piedfort e diretto da Indra Siera.

Un nuovo e inedito appuntamento del sabato sera con le intricate vicende del professor Jasper Teerlinck, conosciuto come "Professor T.", professore di criminologia all'Università di Anversa. Data la sua notorietà, la polizia federale gli offre l'opportunità di partecipare alle indagini come consulente. T. si mette a collaborare ma soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo: vuole che tutto sia in ordine e pulito, e per farlo bisogna indossare dei guanti medicali blu. Lavorare con lui è molto difficile: insulta tutti, trova immediatamente i punti deboli di ogni persona e vuole avere sempre ragione. Nonostante ciò, rappresenta l'unica speranza per risolvere crimini quasi impossibili.

Le riprese della serie sono iniziate nell'aprile 2014. La serie è stata girata ad Anversa, dove sono state fatte la maggior parte delle riprese, mentre alcune scene sono state registrate a Gand, nel vecchio tribunale.

Al "Festival de la fiction TV de La Rochelle", il prodotto tv ha vinto il premio speciale della giuria per la miglior serie televisiva straniera. Nell'edizione 2016 del festival "Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren" (La notte delle stelle fiamminghe della televisione), Koen De Bouw ha vinto il premio di Miglior attore fiammingo. Il premio si è ripetuto nel 2017, con l’attore che ha vinto nuovamente il premio di Miglior attore fiammingo.

In Germania i diritti sono stati acquisiti dalla ZDF. Dal 2017 è stato realizzato un adattamento tedesco della serie.

Domani il primo appuntamento in esclusiva con un triplo episodio della prima stagione (2015).