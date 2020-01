Spettacoli

Mercoledì, 15 gennaio 2020 - 10:48:00 LA7, Propaganda Live vola: boom di richieste per... LA7: PROPAGANDA LIVE PIÙ DI MEZZO MILIONE DI RICHIESTE DI UTENTI IN POCHE ORE PER PARTECIPARE COME PUBBLICO, MANDANO IN CRASH LA PAGINA DEL SITO

Sono stati più di mezzo milione le page view registrate al form online appena aperto sulla pagina del sito la7 ttps://www.la7.it/ registrazioni/registrazioni- propaganda , per assistere alle puntate del 20/27 marzo e 3 aprile di Propaganda Live, il programma di Diego ‘’Zoro’’ Bianchi in onda ogni venerdì su La7.

Una straordinaria affluenza per soli 300 posti di pubblico che ha toccato il suo picco alle 12 di oggi con più di 320mila visualizzazioni alla pagina. Un boom di richieste pari a quelle dei grandi eventi rock che hanno causato il momentaneo "crash" del sito subito risolto.