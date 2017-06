La7, Salerno chiude la 'Gabbia'. Paragone: "Ha vinto il ciaone"

Quella di ieri è stata l'ultima puntata de 'La Gabbia', il talk show di attualità e politica condotto da Gianluigi Paragone. A sorpresa, per il pubblico ma anche per gli stessi autori e giornalisti, La7 ha infatto deciso di non riproporre il programma nei palinsesti del prossimo anno, quelli sotto la nuova direzione di Andrea Salerno.

L'annuncio al pubblico è stato fatto dallo stesso conduttore che, a conclusione della sua ultima puntata, ha ringraziato i collaboratori.

“Ringrazio l’editore e anche il nuovo direttore Andrea Salerno - ha detto -, anche se La Gabbia non rientra più nei suoi piani editoriali, va bene così. Quindi ci salutiamo. La Gabbia termina qui, nel senso che proprio chiude i battenti. Ha vinto il ‘ciaone’ e con questo ciaone ci salutiamo. Buone vacanze".

Parole amare, probabilmente dettate dal fatto che lo stesso Paragone e la sua squadra avevano appreso dello stop solo poche ore prima della diretta del programma che ormai andava in onda dal 2013 con uno share medio tra il 3,10 e il 3,80%.