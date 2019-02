Lady Gaga cancella le nozze a Venezia. Spunta Bradley Cooper

Lady Gaga cancella le nozze a Venezia e spunta Bradley Cooper

Lady Gaga torna single. Addio al manager Christian Carino. I due avevano anche deciso di sposarsi a Venezia, ma sembra proprio che non sarà così. E la 'colpa' sarebbe di Bradley Cooper.

Il primo indizio sulla rottura tra la cantante e il fidanzato è arrivato nel giorno di San Valentino quando Lady Gaga non ha condiviso su Instagram la foto della coppia innamorata, ma uno scatto del suo nuovo tatuaggio che è anche il titolo di una delle canzoni dal lei interpretata nel film “A star is born”.

E il regista, sceneggiatore e attore della pellicola Bradley Cooper sarebbe proprio uno dei possibili motivi che hanno portato lady Gaga a chiudere con Christian Carino.

Già alla cerimonia dei Grammy Award del 10 febbraio tra l'altro Lady Gaga si era presentata da sola, senza Carino. E molti notarono che la pop star non indossava l'anello di fidanzamento che il manager le aveva regalato. In più non aveva ringraziato il suo promesso sposo nel discorso di ringraziamento dopo che la sua “Shallow” aveva vinto uno dei premi della serata.

Lady Gaga e Christian Carino si erano inizati a frequentare nel 2017, quando la cantante fu protagonista dell'halftime show del Super Bowl, anche se la loro relazione venne influenzata un anno dopo.