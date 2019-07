LaF palinsesti 2019: grandi serie tv, produzioni inedite e... I PROGRAMMI

Sempre più ricco e inedito l’appassionato racconto dell’Italia e del mondo

sulla tv di Feltrinelli - Sky135, Sky On Demand e Sky Go

SERIE INTERNAZIONALI E INTRATTENIMENTO CULTURALE

AL CENTRO DELL’AUTUNNO 2019 DI laF

Dalle prime TV assolute delle attesissime Victoria 3 e La guerra dei mondi di BBC,

all’inedita serie crime Stockholm Requiem; dal viaggio in Italia di PROF - La scuola siamo noi con Marco Balzano, fino al microfono aperto di FUORI LA VOCE con le storie di copertina di Stefano Massini e tanti preziosi ospiti da ascoltare

La ricerca di un’offerta originale e inedita di intrattenimento culturale, insieme alle più attese serie TV internazionali ispirate alla grande letteratura classica e contemporanea, guida sempre di più la ricca proposta autunnale di laF, la pay TV di Feltrinelli (Sky 135, Sky on Demand e Sky Go).

“Le anteprime assolute di Victoria 3, de La guerra dei mondi di BBC e del crime Stockholm Requiem confermano anche per il prossimo autunno l’ormai storico presidio di laF sulle grandi serie tv tratte dai classici della letteratura e dai bestseller mondiali. A queste si affiancano nuovi format originali e reportage internazionali che rendono ancora più ricco il nostro inedito racconto televisivo tra cultura e società, capace di intrattenere e allo stesso tempo stimolare domande, illuminare storie e raccontare passioni. Senza timore di sperimentare nuovi format e nuovi volti.”

Società

“Un viaggio nella società che si va delineando - con tutti i toni e i colori delle emozioni - per scoprire e capire l’Italia e il mondo grazie allo sguardo competente e appassionato dei nostri protagonisti e dei loro singolari punti di vista: dopo le relazioni e le famiglie che cambiano con Chiara Francini (Love me Stranger, Love me Gender), scopriamo l’educazione e l’importanza della scuola per il nostro futuro con Marco Balzano e i migliori insegnanti italiani (PROF – La Scuola siamo noi) e riscopriamo la bellissima provincia italiana con Anna & Simone, guidati dalle nuove storie di tanti stranieri che hanno scelto di vivere nel nostro Paese (Voglio vivere in Italia). Un approccio che si estende anche al mondo, con i nuovi grandi reportage di Simon Reeve (BBC) e Bill Weir (CNN), gli ultimi racconti postumi di Anthony Bourdain e i viaggi di nuovi esperti internazionali per parlare di ecologia e sostenibilità, culture e stili di vita, luoghi e modi di vivere.”

Cultura

“In autunno si amplia anche il racconto culturale di laF, sempre rivolto agli amanti della parola e del pensiero originale (FUORI LA VOCE, con le storie di copertina di Stefano Massini e tanti ospiti preziosi e inediti), agli appassionati di libri di tutte le età (Lettori Young), dei grandi maestri della letteratura italiana (Fuoco Sacro – Il talento e la vita con Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva, Sonia Bergamasco ed il racconto di Paolo di Paolo) e al popolo social degli eventi culturali (Effe come Festival con Marta Perego).”



Documentari e Film d’autore

“Infine la stessa passione per un certo modo di raccontare il mondo e i suoi protagonisti guida l’esclusiva selezione di documentari e di film d’autore (laF Film Festival) che completano l’unicità dell’intrattenimento culturale offerto dal nostro canale”.

Riccardo Chiattelli, Direttore laF





SCHEDE PROGRAMMI



Le serie tv in prima assoluta



Dopo il clamoroso successo delle prime 2 stagioni, a settembre arriva in prima visione assoluta “Victoria 3”, il costume drama che racconta la storia pubblica della leggendaria Regina inglese, ma anche e soprattutto la sorprendente e inedita vita privata emersa grazie all’accurato studio dei diari originali realizzato dalla sceneggiatrice Daisy Goodwin. Nella nuova stagione, che vede nel cast conferme come gli amati protagonisti Jenna Coleman e Tom Hughes e nuovi ingressi come Kate Fleetwood, Laurence Fox e Lily Travers, la Regina e il suo amato Albert sono alle prese con le rivoluzioni che stanno scuotendo le monarchie europee e con l’esposizione universale del 1851, mentre la loro famiglia si allargherà fino ad accogliere il loro settimo figlio.

A ottobre prende il via “La guerra dei mondi”, il nuovo attesissimo adattamento in 2 puntate del classico della fantascienza di Herbert George Wells firmato BBC, già venduto in oltre 169 Paesi in tutto il mondo. La prima storia in letteratura a raccontare un’invasione aliena rivive ora sugli schermi con un mix di fantascienza, costume drama e horror fedele allo scenario europeo originale e ambientato in epoca edoardiana con un cast di attori d’eccezione: Rafe Spall, Eleanor Tomlinson, Robert Carlyle e Rupert Graves.

Per il ciclo Bestseller in Tv, a novembre arriva invece “Stockholm Requiem” (STHLM Requiem) basata sulla trilogia bestseller di Kristina Ohlsson, che segna un nuovo capitolo nelle serie scandinave crime proposte in esclusiva da laF. Protagonista l’affascinante e misteriosa criminologa Fredrika Bergman, che dovrà faticare non poco per risolvere il mistero di alcuni bambini scomparsi e per entrare nelle grazie del Dipartimento della polizia di Stoccolma: 5 casi da 90 minuti, ognuno conclusivo ma con un’indagine più grande che li coinvolge tutti. La serie, prodotta dall’acclamato Piodor Gustafsson, già all’opera con i film Border – Creature di confine e L’Uomo Di Neve (tratto da Jo Nesbø), è interpretata da Liv Mjönes (Modus), Jonas Karlsson (L’Uomo Di Neve) e Alexej Manvelov (Chernobyl).

Le produzioni originali e i documentari italiani

Dopo il successo di “Love me gender”, “Love me stranger”, “Lettori” e “Voglio vivere in Italia”, laF prosegue il racconto inedito della società italiana con nuove ed esclusive produzioni originali.

A settembre, in concomitanza con il “back-to-school”, arriva “PROF - La scuola siamo noi” con lo scrittore e insegnante Marco Balzano (vincitore del Premio Campiello 2015 con “L’ultimo arrivato” e finalista al premio Strega 2018 con “Resto qui”): un nuovo viaggio in Italia per scoprire i più innovativi insegnanti della scuola pubblica (scuole materne, elementari e superiori), capaci di ideare e applicare modelli di educazione e di formazione nuovi, sperimentali e a volte fuori dagli schemi, che possano ispirare le future generazioni e la scuola di domani.

In onda a ottobre nuovi episodi della seconda stagione di “Voglio vivere in Italia”, storie e ritratti di un Paese che tanto piace agli stranieri: protagonisti, i travellers Simone & Anna (Simone Chiesa e Anna Luciani) che a bordo del loro camper rosso e armati di zaino e videocamera continuano a riscoprire la provincia italiana attraverso il punto di vista originale e inedito degli stranieri che hanno scelto di viverci e realizzare in questi territori i loro sogni.