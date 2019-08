Lapo Elkann ha una nuova fidanzata: Laila, una modella africana. FOTO

Lapo Elkan ha una nuova fidanzata: è una modella africana

Lapo Elkann è stato paparazzato in compagnia del suo nuovo amore, una bellissima modella africana.

Lapo Elkann, la nuova fidanzata si chiama Laila

La nuova fidanzata del rampollo di casa Agnelli si chiama Laila ed ha origini africane. I due neofidanzati sono stati immortalati durante una passeggiata a Saint Moritz, mano nella mano.

La foto lanciata in esclusiva dal settimanale Oggi mostrano Lapo e Laila sorridenti e complici.

Lapo Elkann e la nuova fidanzata: giro in Ferrari e pranzo a Saint Moritz

Il settimanale Oggi fa sapere che la giovanissima modella vive a Londra, ma le immagini al fianco di Lapo Elkann sono state scattate a Saint Moritz dove la coppia ha trascorso una vacanza romantica, rilassandosi e divertendosi tra giri in Ferrari e ristoranti di lusso.

Lapo Elkann, nuovo amore dopo la fine della relazione con la modella russa Tanya Frolova

Solo due mesi fa il settimanale Chi aveva pubblicato le foto di Lapo Elkann in compagnia della ex fidanzata, la modella russa Tanya Frolova. I due erano stati paparazzati in barca e poi nella villa di Eddie Irvine, ex pilota di Formula 1.

Ora però Lapo è stato immortalato in compagnia della bella Laila, con la quale sembra esserci grande complicità.