Lashana Lynch nuova 007? James Bond diventa donna?

Mi hanno presentato Lashana Lynch a Manhattan. Una bella donna di colore di età non specificata (dicono fra 31 e 36 anni). Attrice inglese molto apprezzata dai produttori che per oltre sei decade hanno tenuto in vita (con successo) mister James Bond 007.

Oggi Lashana è stata prescelta per mettere a riposo i 25 films di quell'eroe sciupafemmine che rese famosi i vari Connery, Moore, Craig e tanti altri.

La Lynch non ha detto molto, lasciando parlare il suo rappresentante, che mi spiega: "James Bond passa alla storia, e' il momento di una donna che prende il suo posto. Lashana sta filmando proprio in questi giorni il 26mo film di Bond".

Allora avremo James Bond? "Non è detto, non e' stato ancora deciso il nome da dare all'attrice. Parlano di Brava ed altri nomi. Forse vogliono tenerlo segreto".

E' il momento delle donne, cari lettori. Ormai, almeno in America, lo sanno tutti. Resta da vedere se sarà James Bond a fare la corte agli uomini, cosi come Connery è stato bravo a farlo con le benne dell'epoca.